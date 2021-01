Les nouvelles règles du chèque bleu sur Twitter: voici comment l’obtenir

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Twitter peut enfin revenir à demandez le chèque bleu pour votre compte, pour garantir que les utilisateurs sont vraiment ce qu’ils prétendent être. Twitter l’a annoncé l’année dernière mais la date limite est enfin arrivée: la procédure de demande de vérification est officiellement ouvert, bien que, de toute évidence, pour obtenir la reconnaissance, il sera nécessaire de satisfaire certaines conditions.

La pause en 2017

En fait, Twitter était le seul grand réseau social à ne pas disposer d’un système de vérification de compte actif. Le réseau social a en fait mis en place des systèmes pour vérifier l’identité des comptes liés à des personnes célèbres et des influenceurs presque immédiatement, mais en novembre 2017, il avait décidé de mettre le programme en pause: d’une part, les comptes vérifiés avaient le pouvoir d’interrompre les conversations, ce que les comptes ordinaires n’étaient pas autorisés à faire; d’autre part, les modérateurs du réseau social avaient entamé un processus de vérification de masse qui a cependant été jugé arbitraire notamment par tous ceux qui n’étaient pas réputés avoir les conditions requises. Bref, cela faisait plus de trois ans que les utilisateurs de Twitter ne pouvaient pas tenter d’obtenir le chèque bleu. Maintenant je principales exigences publié sur le site social pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir le chèque bleu sont deux: avoir un compte actif et notable.

Les deux règles du chèque bleu sur Twitter

Avec actif désigne un profil avec nom, biographie et images présents à la fois dans le profil et dans l’en-tête; qu’il a été utilisé au moins une fois au cours des 6 derniers mois; qui est associé à une adresse e-mail ou un numéro de téléphone confirmé et qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de blocage pour violation des règles des réseaux sociaux au cours des 6 derniers mois. Les facteurs qui, selon Twitter, créent un compte notable en revanche, ils sont plus nombreux, complexes et surtout diversifiés selon la catégorie d’utilisateurs concernés, qu’il s’agisse d’entités gouvernementales, d’entreprises, de journaux et de blogs, de personnalités du show business, de sportifs, d’activistes ou d’influenceurs. Tous les critères sont disponibles sur le page spéciale mise en place par le site.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂