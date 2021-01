Les nouvelles règles de WhatsApp ne sont pas claires: le garant de la confidentialité le dit également

Les nouvelles règles WhatsApp que les gestionnaires demandent aux utilisateurs accepter d’ici février ils ne sont pas clairs. Beaucoup de ceux qui ont essayé de les parcourir pour essayer de prendre une décision éclairée concernant leur séjour sur la plateforme y ont pensé, mais maintenant les doutes du garant italien de la vie privée sont également arrivés pour le certifier. Dans une note publiée à ces heures par l’Autorité, les nouvelles conditions de service sont définies inadéquat pour permettre aux utilisateurs de choisir que faire de votre compte de manière gratuite et informée.

Selon le Garant, « A partir des conditions de service et des nouvelles informations, il n’est pas possible pour les utilisateurs de comprendre quels changements ont été introduits, ni de comprendre clairement quel traitement de données sera effectivement effectué par le service de messagerie après le 8 février ». En bref, les informations « ne semblent pas adaptées pour permettre aux utilisateurs de Whatsapp d’exprimer une volonté libre et conscient« et pour cette raison, l’autorité » se réserve le droit d’intervenir, de toute urgence, pour protéger les utilisateurs italiens et pour faire appliquer les règles sur la protection des données personnelles « .

En communiquant cette décision, le garant a présenté le problème à l’Edpb, le groupe qui regroupe toutes les autorités de protection de la vie privée en Europe, lui demandant «d’intervenir, de toute urgence, pour protéger les utilisateurs italiens». Dans tous les cas, le Garant « se réserve le droit d’intervenir, de toute urgence, pour protéger les utilisateurs italiens et faire appliquer les règles sur protection des données personnelles« . La note avec laquelle le service communiquait les changements dans la gestion des données des utilisateurs était en revanche à l’honneur pendant quelques jours en raison de l’interprétation difficile, notamment pour les utilisateurs moins habitués, des implications réelles de la connexion entre WhatsApp et Facebook. .