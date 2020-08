Les nouvelles réchauffent le marché du pick-up

L’arrivée des nouveaux Chevrolet S10 et Mitsubishi L200, et l’attente de recevoir, toujours en 2021, Peugeot Landtrek, promet de déplacer le marché des pick-up moyens au Brésil. Et ce n’est pas tout. Toyota prépare également des nouvelles pour Hilux, dont le lancement a été confirmé cette année.

L’information a été donnée par le président de Toyota en Argentine, Daniel Herrero. Au magazine local Perfil, l’exécutif a déclaré que le modèle commencerait la production en 2020. Hilux continuera à être fabriqué à l’usine de Zárate, située à Buenos Aires, et selon la tradition, il sera lancé presque en parallèle avec le Brésil.

Parmi les nouveautés, le nouveau venu aura des pare-chocs redessinés, une calandre avant (chromée ou noire, selon la version) et l’inclusion d’un éclairage full-LED. Les paramètres d’entrée restent avec les phares d’origine.

Au dos, mettez en valeur les lanternes (également à LED) avec de nouveaux graphismes. Le couvercle du seau aura également de nouveaux plis. Dans la version haut de gamme (Rocco), il y a des cadres redessinés sur les carters de roues – ils sont nouveaux dans toutes les versions.

En plus de la mise à jour visuelle, le Hilux 2021 dispose également de nouvelles fonctionnalités en mécanique. La suspension et la transmission automatique à six rapports ont été recalibrées pour de meilleures performances. Mais la cerise sur le gâteau est la puissance supplémentaire. Le moteur turbodiesel 2,8 était de 177 ch à 204 ch.

Le couple a également augmenté, passant de 45,9 mkgf à près de 51 mkgf. Les versions manuelles restent le modèle actuel, avec un peu plus de 42 livres de couple.

Afin de ne pas prendre du retard sur la concurrence, Toyota n’a pas investi uniquement dans la propulsion. De nos jours, il est nécessaire d’avoir du remplissage. A l’instar du modèle récemment présenté en Thaïlande, Hilux qui circulera au Brésil disposera d’un système multimédia plus moderne.

La connectivité pour Android Auto et Apple CarPlay sera intégrée au nouveau centre multimédia, tout comme celle de Brother Corolla. De plus, l’habitacle ne change presque rien. Sauf les nouveaux graphiques sur le tableau de bord et le tableau de bord.