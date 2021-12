Les nouvelles productions Bonniedale de Dennis Quaid définissent le biopic de Charley Pride comme premier long métrage

La superstar mondiale à traits multiples Dennis Quaid, avec Laura Quaid et Ben Howard, lance une nouvelle société de production, Bonniedale. Son premier long métrage, un biopic sur Charley Pride, intitulé Fierté américaine sera en partenariat avec le producteur Craig Brewer et Third Coast Content. Le scénario est écrit par Dianne Houston (Empire, Survivre à Compton, Quand nous nous levons, Promenade du mardi matin). Brasseur (Hustle and Flow, Dolemite, Coming 2 America) dirigera et produira.

Fierté américaine est un biopic capturant la passion et la détermination du jeune homme de Sledge, Mississippi, qui a commencé comme joueur de baseball des ligues mineures et est devenu à la place la première superstar de la musique country afro-américaine. Le film se concentrera sur l’histoire d’amour entre Charley et sa femme, Rozene, ainsi que sur son ascension vers la gloire en tant qu’artiste et entrepreneur pendant une période difficile dans la culture américaine.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Charley Pride était plus qu’une superstar, une icône ou une légende. Charley était un homme magnifiquement talentueux qui croyait de tout son cœur à la grandeur du rêve américain et était déterminé à y revendiquer sa place. Avec tous les discours d’aujourd’hui sur ce qui est et n’est pas américain, l’histoire de la vie de Charley Pride nous rappelle à tous ce qu’est être un Américain », a expliqué Dianne Houston.

Adapté au lien légendaire de Dennis avec le public en tant qu’acteur, Bonniedale se concentrera sur des histoires inspirantes et inspirantes de vraies personnes et de la vraie vie. Dennis a déclaré: « En tant qu’acteur, j’ai toujours été attiré par les rôles de l’opprimé, la personne qui accomplit de grandes choses contre des chances encore plus grandes. Je pense que nous sommes tous attirés par les histoires de personnes qui sont prêtes à se lever, encore et encore, à faire tout ce qu’il faut pour enfin percer. Nous aimons encourager le combattant, l’outsider, le rêveur plein d’espoir. À bien des égards, c’est ma propre vie. C’est pourquoi je suis ravi de porter mon attention sur Bonniedale, où nous trouverons et générerons des histoires qui ont du sens et qui comptent.

Le partenaire Ben Howard, qui travaillait auparavant comme producteur avec Quaid dans Netflix’s Bleu Miracle, est impliqué dans des projets ambitieux depuis plus de 15 ans et gère Third Coast Content en partenariat avec Endeavour Content depuis 2018. Endeavor était le principal financier de Bleu Miracle. « Je suis ravi de travailler avec Dennis et Laura pour rendre le monde meilleur grâce aux films, aux émissions et au contenu que nous développons et produisons », a expliqué Howard. Le nom Bonniedale dérive du deuxième prénom de la mère de Quaid. Bonniedale sera représentée par Darren Boghosian chez UTA, George Freeman chez Brillstein Partners et Scott Adkins chez Adkins Publicity, qui ont des bureaux à Los Angeles et Nashville.

Le prochain long métrage de Dennis Quaid Underdog américain met en vedette Zachary Levi dans le rôle de Kurt Warner. Il raconte l’histoire de Kurt Warner, joueur par excellence de la NFL et quart-arrière du Temple de la renommée, qui est passé des rayons d’un supermarché à devenir une star du football américain. Le casting comprend également Anna Paquin, Adam Baldwin, Bruce McGill, Ser’Darius Blain et Cindy Hogan. Les frères Erwin, Andrew et Jon Erwin, ont réalisé le film et ont été écrits par David Aaron Cohen, Jon Erwin et Jon Gunn. Underdog américain sort en salles le 25 décembre.





Dennis Quaid a adopté un chat nommé Dennis Quaid : je ne pouvais tout simplement pas résister Dennis Quaid a décidé d’adopter un chat noir du même nom que lui dans un refuge en Pennsylvanie.

Lire la suite





A propos de l’auteur