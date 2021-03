Les nouvelles photos de Thor 4 Set confirment le retour de Matt Damon et Luke Hemsworth

Ressemble à Taika Waititi Thor: l’amour et le tonnerre, comme son prédécesseur, optera pour un récit humoristique et séduisant et amusant. Parmi toutes les séquences comiques hilarantes de Thor: Ragnarok, une pièce particulièrement étonnante et fantastique était la représentation d’une pièce asgardienne, une mise en scène dans le film de la «disparition» de Loki dans Le monde sombre. Et en plus de cela, la scène avait des acteurs Sam Neil, Matt Damon et Luke Hemsworth représentant respectivement Odin, Loki et Thor.

NOUS ALLONS VOIR LE FAUX LOKI, FAUX THOR, FAUX ODIN ET FAUX HELA DANS THOR LOVE ET THUNDER OMG pic.twitter.com/na2gf2NAet – Beb aime Loki (@hometoharryx) 2 mars 2021

La scène n’avait aucun lien significatif avec le film ou le MCU, mais c’était amusant de voir ces visages familiers d’Hollywood collaborer avec le casting de stars, et cela aussi dans un film Marvel. Apparemment, Matt Damon et Luke Hemsworth reviendra pour Amour et tonnerre ainsi, et très probablement comme leurs rôles précédents, les réincarnations de Loki et Thor.

Dans les photos de plateau qui ont fait surface sur Twitter, les deux Matt Damon et Luke Hemsworth portent exactement les mêmes tenues que Chris Hemsworth (vrai Thor) et Tom Hiddleston (vrai Loki) portaient au moment de leur rencontre avec le docteur Strange, suivis de leur père, de la mort d’Odin et de la libération éventuelle d’Hela de prison. D’après ce qu’il semble, il pourrait y avoir une fois de plus une mise en scène de la même séquence. Peut-être que Taika Waititi envisage de commencer son film avec un récapitulatif du passé, mais à sa manière humoristique; et quelle meilleure option que de jouer un récapitulatif avec des «acteurs».

De plus, c’est le truc de MCU de donner un clin d’œil aux petits détails et aux moments des films précédents. Plus tôt cette année, dans la série Disney + WandaVision, Jimmy Woo de Randall park se présente à l’agent Monica Rambeau en sortant sa carte FBI de la manche. Dans L’homme fourmi, Woo a montré un intérêt pour ces tours de cartes après avoir vu Scott Lang de Paul Rudd les maîtriser. Bien que ces détails semblent vraiment insignifiants, les fans adorent ces petits moments de connexion, qui contribuent également au développement du personnage.

Taika Waititi’s Thor: Ragnarok a apporté un tout nouveau type de mélange humour-action. Le film a dépeint Thor sous un tout nouveau jour et a apporté de sérieux changements dans le développement du personnage pour Loki et Bruce Banner. Le film a finalement donné des tonnes de bateaux lors des retours au box-office à Marvel et s’est avéré un soulagement décent juste avant la prochaine entrée du MCU, sombre et tordu. Avengers: guerre à l’infini. C’est probablement la raison pour laquelle Marvel a renouvelé le contrat de « Thor » Hemsworth et sanctionné le quatrième film de Thor, ce qui serait la première fois dans MCU qu’un personnage obtient plus qu’une trilogie.

Outre Matt Damon et Luke Hemsworth, Thor: l’amour et le tonnerre verrait Jane Foster de Natalie Portman revenir et endosser le rôle de Mighty Thor. En outre, Tessa Thompson reviendrait en tant que Valkyrie, tandis que toute l’équipe de Gardiens de la galaxie rejoindra également le dieu du tonnerre dans sa nouvelle quête contre Gorr le dieu boucher, qui sera joué par l’ancien chevalier noir, Christian Bale. Et il se dit que Brie Larson reviendra en tant que capitaine Marvel, mais cela n’a pas encore été confirmé.

