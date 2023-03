Les nouvelles photos de l’ensemble Joker 2 révèlent un deuxième joker possible, ou plus

Avec production sur réalisateur Todd Phillips‘ suite Joker : Folie à deux maintenant en plein essor, et Lady Gaga elle-même sur place en tant que nouvelle version de Harley Quinn, les fans du monde entier réclament des aperçus de la façon dont l’histoire du Joker va continuer à se dérouler à la manière classique du prince clown. Heureusement, selon un rapport de CBR, des photos et des clips du premier tournage majeur du film à Los Angeles ont commencé à affluer, nous donnant un aperçu de première main non seulement de ce à quoi s’attendre de la suite, mais à qui s’attendre. À en juger par les nouvelles photos, il semble que nous ayons plus d’un Joker entre les mains.





FILM VIDÉO DU JOUR

Les photos tirées de l’ensemble de Joker : Folie à deux montre ce qui ressemble à une scène de poursuite en voiture se transformant en une poursuite à pied dans les rues de Gotham. On voit clairement Joaquin Phoenix dans le personnage d’Arthur Fleck/Joker, cette fois dans un costume gris moins reconnaissable, le maquillage du Joker entaché mais toujours évident sur son visage. Cependant, il semble que nous voyons double. Quelqu’un d’autre apparaît, très habillé en Joker dans son costume rouge classique. Avec l’aimable autorisation de Den of Geek, d’autres clips de Twitter montrent le deuxième Joker pourchassant Fleck sans relâche dans la rue avec un autre personnage non identifié portant une veste marron et un masque de Joker, peut-être un autre Joker, qui est renversé par une voiture de police à mi-poursuite. Un clip est visible ci-dessous.





Pourquoi plus d’un joker ?

Images de Warner Bros.

De nombreuses questions se posent à partir de ces quelques clips et photos, notamment pourquoi on ne voit pas seulement un Joker supplémentaire, mais peut-être deux. Avec peu d’autre contexte pour le moment, c’est largement ouvert à l’interprétation. Fleck étant pourchassé dans la rue par les deux fait allusion à deux possibilités principales pour le moment. L’un d’eux est qu’ils ne sont pas réellement réels et que tout se passe dans l’esprit de Fleck. C’était une tournure majeure de l’intrigue dans le premier film, lorsque plusieurs scènes ont taquiné le public en lui faisant croire que Fleck sortait avec sa voisine Sophie (Zazie Beetz) depuis un certain temps, et le rideau a été tiré lorsque nous avons réalisé que non seulement ils ne sortaient jamais ensemble, ils ne se sont jamais formellement rencontrés.

Tout cela pourrait signifier que Fleck imagine à nouveau des choses, voyant plusieurs versions de lui-même. Quant à savoir pourquoi ils le poursuivent, Fleck a peut-être un conflit intérieur avec le fait de devenir vraiment le Joker. Vêtu d’un costume beaucoup plus terne et incolore avec un maquillage délavé, il ressemble à l’ombre de son identité nouvellement acquise. Pendant ce temps, le vrai Joker, vêtu d’un costume rouge et d’un maquillage complet, le poursuit avec un autre homme portant un masque de clown et une veste marron qui ressemble assez à la veste que Fleck portait pendant une grande partie du premier film. Cela pourrait certainement être un excès car il n’y a pas encore de photo claire de ce personnage.

L’autre possibilité principale est que Fleck soit en fait poursuivi par des imitations de son personnage de Joker, les fidèles le considérant comme leur chef dans la révolution de Gotham. de Christophe Nolan Le Chevalier Noir (2008) ont utilisé ce même point de l’intrigue, avec plusieurs Batman apparaissant à travers Gotham, des citoyens ordinaires tentant de réduire le crime, tout comme Wayne l’avait été, bien qu’avec un équipement beaucoup moins performant. Ici, Fleck pourrait délibérément sortir de son personnage de Joker, mais les restes de son maquillage le rendent encore suffisamment reconnaissable pour être repéré dans la rue par ces imitateurs qui le recherchent. Cela pourrait aussi faire partie d’un numéro musical pour autant que nous sachions. Quoi qu’il en soit, cela donne un aperçu intéressant de ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour la suite.

N’hésitez pas à formuler vos propres théories sur la base de ces photos. Certains d’entre eux peuvent également être trouvés sur la page officielle IMDB du film.

Joker : Folie à deux devrait actuellement arriver dans les salles le 4 octobre 2024.