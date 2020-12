Les nouvelles photos de Hawkeye révèlent Hailee Steinfeld dans le costume emblématique Marvel de Kate Bishop

Suite à la récente confirmation que Bourdon La star Hailee Steinfeld jouera Kate Bishop dans la série Disney +, Oeil de faucon, nous avons maintenant notre premier regard sur l’actrice toute habillée en tant que protégée de super-héros. Moins d’une semaine après le tournage, les photos ont officiellement confirmé l’introduction du personnage, ces nouvelles images du tournage montrent Bishop arborant son costume violet emblématique et brandissant même son arc et son carquois.

Hailee Steinfeld et Jeremy Renner vus sur le tournage de #Oeil de faucon dans le Lower East Side, New York#Merveille#DisneyPlus Elle porte la tenue Kate Bishop 🏹 4 photos MQ. pic.twitter.com/PWFXUJGGAW – XRealm Matthews (@CreamOrScream) 8 décembre 2020

Bien que ce ne soit peut-être pas la conception finale du costume, le personnage a déjà l’air assez précis dans la bande dessinée et démontre à quel point l’équipe de conception s’est attachée au matériel source, ainsi que la qualité du casting de Steinfeld dans le rôle. Parallèlement à la révélation de sa tenue de super-héros, les images du plateau suggèrent que Kate Bishop sera jetée la tête la première dans le monde bourré d’action du MCU, le visage de Steinfeld couvert d’éraflures et d’ecchymoses.

Hailee Steinfeld a été rumeur pour le rôle de Kate Bishop pendant un certain temps, l’actrice ayant joué timidement sur son implication tout au long. Il a même été rapporté à un moment donné que Steinfeld avait renoncé à rejoindre la série, mais avec ces images fixes confirmant qu’elle assumera effectivement le rôle de Hawkeye, un accord a été clairement respecté et Steinfeld deviendra Kate Bishop, le plus récent Avenger.

Bishop a été créé pour les bandes dessinées Marvel par Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, avec Bishop faisant sa première apparition dans le premier numéro de Jeunes Avengers en 2005. Tout comme Barton, elle est une archer et une artiste martiale hautement qualifiée, et a depuis combattu aux côtés de Les Vengeurs aux côtés de Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

le Oeil de faucon La série semble s’inspirer beaucoup de la bande dessinée de Matt Fraction qui a débuté en 2012. En plus de l’ajout de Bishop et de l’adorable chien Lucky, l’émission s’attaquera également à la perte auditive de Clint Barton. Élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec The Clown, le supervillain poignardant le Vengeur dans les deux oreilles avec ses propres flèches. Une vue agrandie de certaines des images de plateau récemment publiées montre la star de retour Jeremy Renner portant ce qui ressemble à une petite aide auditive de l’oreille interne suggérant que, tout comme la bande dessinée qui l’a inspiré, Barton étant sourd fera partie intégrante de l’histoire.

Plusieurs ajouts de casting ont été faits récemment qui prouvent en outre que la course de Fraction fournira les bases pour Oeil de faucon, l’acteur Fra Fee rejoignant l’émission Disney + en tant que Kazi, qui est probablement l’abréviation de Kazimierz Kazimierczak, connu des fans de Marvel comme le méchant mercenaire The Clown. L’acteur inconnu Alaqua Cox fera également ses débuts à l’écran dans la série en tant que Maya Lopez AKA Echo, une amérindienne sourde capable de copier parfaitement les mouvements d’une autre personne, qui aidera probablement Clint Barton.

Aux côtés de Fee et Fox se trouvent Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, mère de Kate de Steinfeld, et Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne AKA Swordsman, un mentor de Hawkeye qui a été à la fois un héros et un méchant dans les bandes dessinées. Veuve noire La star Florence Pugh est également à bord pour reprendre son rôle de Yelena Belova dans la série. Oeil de faucon devrait être publié à la fin de 2021 ou au début de 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Ces images nous parviennent grâce à XRealm Matthews.

