Les nouvelles images de Matrix Resurrections continuent de taquiner la suite d’action de science-fiction

Une multitude de nouvelles images HD de la prochaine sortie d’action de science-fiction Les résurrections matricielles continuez à taquiner la mystérieuse suite, nous donnant un aperçu de la liste des personnages anciens et nouveaux, ainsi que des séquences d’action passionnantes qui jonchent le film alors que Neo et Trinity tentent à nouveau de découvrir la vérité. L’attente est presque terminée, avec Les résurrections matricielles dont la publication est prévue plus tard ce mois-ci suite à une série de retards.





Les résurrections matricielles trouve Keanu Reeves reprenant le rôle de Neo AKA The One, qui vit maintenant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco où son thérapeute lui prescrit des pilules bleues afin d’atténuer son destin. Mais, une rencontre fortuite avec Trinity réveillera une fois de plus l’esprit de Neo à la réalité. Tout comme la trilogie qui l’a précédée, c’est la relation centrale entre Neo et Trinity qui sera au centre de l’attention, Keanu Reeves ayant récemment décrit le suivi de Matrix comme la « seconde chance » de Neo.

« Lorsque [director Lana Wachowski] m’a approché, elle a parlé d’avoir une histoire à raconter centrée sur Neo et Trinity, et cela m’a semblé vraiment excitant », a expliqué l’acteur ajoutant: « Neo a une seconde chance dans sa vie, et il a une seconde chance avec le personne qu’il dit est » la seule personne que j’aie jamais aimée. » » La co-star de Reeves, Jonathan Groff, ajoute : » Quand j’ai lu le script de ce film, j’ai pleuré, parce que l’idée de regarder ces deux acteurs emblématiques dans ces deux parties emblématiques revenir et se battre pour retrouver leur amour vient de me détruire. »





Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity respectivement, ainsi que Jada Pinkett Smith, qui reprendra également les rôles de Niobe des films précédents. Le reste de la distribution est composé de Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Eréndira Ibarra, Christina Ricci, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Telma Hopkins, Max Riemelt, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Andrew Caldwell et Ellen Hollman.





Plusieurs descriptions de personnages ont depuis été publiées, chacune taquinant les rebondissements qui se produiront sans aucun doute alors que Neo navigue entre le monde numérique et le monde réel. Plusieurs personnages de retour auront subi plusieurs changements, avec Bonbon La star Yahya Abdul-Mateen II a confirmé qu’elle jouait « le sage et mondain Morpheus », bien que beaucoup pensent qu’il y aura plus que cela dans son personnage. Le rôle de la star de Mindhunter Jonathan Groff s’est maintenant révélé être de nature méchante, avec le mystérieux personnage étant d’abord présenté comme « le partenaire commercial de Thomas Anderson », avant de se révéler lentement être une présence beaucoup plus familière. Priyanka Chopra Jonas rejoindra également le monde de The Matrix en tant qu’ancienne version de Sati, « une jeune femme avec une sagesse qui dément ses années et une capacité à voir la vérité, peu importe à quel point les eaux sont troubles ».





Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date.





Yahya Abdul-Mateen II s’ouvre sur le rôle d’un « nouveau Morpheus » dans Matrix Resurrections Dans une nouvelle interview, Yahya Abdul-Mateen II a expliqué ce que c’est que de suivre Laurence Fishburne comme une » itération différente » de Morpheus.

