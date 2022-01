Les nouvelles images de Batman montrent le pingouin comique de Colin Farrell

La transformation de Colin Farrell en Pingouin pour The Batman fait l’objet de discussions depuis des mois, et de nouvelles images ont révélé davantage d’Oswald Cobblepot.

Le casting de Colin Farrell dans le rôle du Pingouin dans Matt Reeves Le Batman a soulevé presque autant de sourcils que la révélation de Robert Pattinson que le nouveau Bruce Wayne l’a fait avant. En tant que l’un des nombreux méchants affrontant le chevalier noir dans la nouvelle itération du personnage, le pingouin a toujours été un favori des fans depuis que Burgess Meredith a joué le méchant méchant dans la série télévisée des années 60 et est devenu encore plus une icône après Danny L’incroyable transformation de DeVito en l’homme-oiseau aux mains palmées de Gotham dans Le retour de Batman Il y a trente ans. Lorsqu’il s’agit de transformations, de nouvelles images de Le Batman nous ont rappelé que le point de vue de Colin Farrell sur le personnage va être à la fois excitant et comique.

Avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, Le Batman verra également Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright en tant que commissaire Jim Gordon, Paul Dano en tant que The Riddler et Andy Serkis en tant qu’Alfred Pennyworth. Il y a encore un certain nombre de rumeurs quant à savoir si un Joker secret pourrait attendre dans les coulisses, mais avec tant de méchants déjà, et une suite presque garantie à venir dans les prochaines années, ce ne sera probablement rien de plus qu’une courte allumeuse si cela arrive. Une chose qui se passe certainement cependant, c’est que le Pingouin de Colin Farrell est, de son propre aveu, presque une partie du film, donc compte tenu du travail qui a clairement été fait pour rendre son personnage aussi beau, ce n’est pas une surprise qu’il le fasse aussi. jouer dans une série dérivée de Penguin sur HBO Max.









Dans les images récemment publiées, le pingouin de Farrell, ou Oswald Cobblepot comme il est également connu, est considéré comme le personnage élégamment habillé et élégant qu’il a le plus souvent été vu dans les bandes dessinées, et pour cela le film de Reeves obtiendra certainement quelques félicitations des fans qui aiment un peu de précision comique, même s’il semble qu’ils ne verront pas encore le meilleur de lui à l’écran dans son rôle limité.







Bien que nous ayons vu de nombreuses bandes-annonces, des clips exclusifs et des images fixes de Le Batman, avec d’autres publications et liées au site Web secret du Riddler, l’intrigue elle-même est en quelque sorte encore très secrète, donc nous ne savons pas encore comment le pingouin de Farrell sera lié à l’histoire. Considérant que Farrell a confirmé dans une interview précédente que son rôle n’est pas important dans le film, avec seulement environ neuf minutes sur plus de deux heures impliquant le personnage, il semble qu’il est probable que cela servira d’introduction à ce affronter Cobblepot, qui sera repris et développé dans la série suivante.





La transformation extrême pour rendre Farrell méconnaissable est quelque chose qui a fait parler les fans depuis la sortie des premières images l’année dernière, et les nouveaux plans montrent clairement que Reeves a pris ce film aussi au sérieux que tout ce qui venait de Christopher Nolan. Trilogie du chevalier noir. Pour les fans du Caped Crusader, c’est un très bon signe, car il existe une forte conviction que Batman fonctionne mieux lorsqu’il présente un certain niveau de courage et de réalisme qui a été perdu dans les dernières entrées des années 90. Après avoir bouleversé l’opinion publique depuis l’annonce du film et de son personnage principal, il semble que 2022 pourrait bien être l’année de la chauve-souris.





