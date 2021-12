Les nouvelles images Black Adam offrent le meilleur look à ce jour à DC Anti-Hero de Dwayne Johnson

Les dernières images de DC Adam noir taquinez Dwayne « The Rock » Johnson comme l’anti-héros emblématique dans toute sa splendeur. Après des mois de préparation, il semble que la campagne de marketing pour Adam noir a officiellement commencé. Nous pouvons nous attendre à ce que la première bande-annonce complète tombe à tout moment maintenant. Film total a sorti le nouveau Adam noir images avec Dwayne Johnson figurant sur la couverture de la dernière édition du magazine. Vous pouvez consulter les photos ci-dessous.

Nous pouvons voir Dwayne Johnson portant deux costumes Black Adam différents. Le premier est similaire à celui de Zachary Levi Shazam costume mais sans la cape et le rembourrage. Comme si Johnson avait vraiment besoin de plus de rembourrage pour mettre davantage en valeur ses gros bras bombés. Quant à la cape, elle sera probablement ajoutée à l’aide de CGI. Et le deuxième costume est celui que Johnson taquine depuis l’annonce du film. On peut le voir enfiler une cape sombre à capuche alors qu’il parle au réalisateur, Jaume Collet-Serra. Alors que la teinte bleue et le physique de Johnson dégagent des vibrations du Dr Manhattan, le San Andreas la star a l’air incroyable en tant que Black Adam. Je suppose que Johnson ne plaisantait pas quand il a dit qu’il était né pour jouer ce rôle.

Black Adam est l’un des personnages les plus puissants et emblématiques de DC Comics. Créé par Otto Binder et CC Beck, Black Adam a d’abord été l’ennemi juré de Shazam, mais les itérations ultérieures l’ont également reconnu comme un anti-héros. Black Adam, ou Teth-Adam, était un esclave de la ville de Kahndaq lorsqu’il a été choisi comme champion par le sorcier Shazam. Appelé Mighty Adam à l’époque, il a abusé de ses pouvoirs pour se venger et a libéré les sept péchés capitaux. En raison de ses manières violentes, il a été emprisonné pendant 5000 ans et est devenu connu sous le nom d’Adam noir.

Le prochain film de DC racontera le voyage de Black Adam alors qu’il se libère de ses chaînes et livre sa propre justice. Dwayne Johnson fait campagne depuis une décennie pour incarner Black Adam. La passion de Johnson pour le personnage découle de son histoire. Dans son interview avec Total Film, Johnson déclare :

« Mais il y avait toujours quelque chose d’unique, de différent chez Black Adam. C’était un méchant, un anti-héros, selon votre interprétation de ce qu’est un méchant. J’ai adoré cette idée que sa douleur et sa rage viennent de la perte et étaient alimentées par l’oppression. Et à un moment donné, il a refusé d’être retenu. Si vous lui faites du tort, à lui, à sa famille ou à son peuple, alors vous mourrez. Point final. C’est aussi simple que cela. »

Tandis que Adam noir ne va pas dans le sens de Dead Pool ou Logan, le film embrassera toujours les tendances violentes du personnage principal. Les cinéastes ont promis Adam noir repoussera les limites de la cote PG-13 et aura un nombre de victimes très élevé. À quelle hauteur, nous le saurons quand le film sortira l’été prochain, le 29 juillet 2022. Adam noir présente également la Justice Society of America avec Pierce Brosnan en tant que docteur Fate, Noah Centineo en tant qu’Atom Smasher, Aldis Hodge en tant que Hawkman, Sarah Shahi en tant qu’Adrianna Tomaz/Isis et Quintessa Swindell en tant que Cyclone.

