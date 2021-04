Les nouvelles générations et le nouveau Pokémon Snap: les unir tous

Les nouvelles générations et le nouveau Pokémon Snap semblent faits l’un pour l’autre. Mais ils ne sont pas les seuls à blâmer.

Aujourd’hui, je veux parler de la nouvelles générations et nouveau Pokémon Snap. Chien avant, je dois donner un peu de contexte. Des images du type «imaginez un jeu Final Fantasy d’il y a vingt ans» circulent depuis un certain temps, amenant le récepteur à s’imaginer, à tort, dans le premier titre de la saga. Bien sûr, avec quelques comptes devant nous, nous réalisons l’erreur: Final Fantasy X, serait un exemple clair du jeu il y a 20 ans.

Car oui, coupable, on vieillit et ça se voit dans tous les domaines, y compris le monde des jeux vidéo. Pokémon ne fait pas exception à la règle, comme vous vous en doutez. Il y a longtemps, c’était l’époque des sprites, dans laquelle les rumeurs sur les camions circulaient comme une traînée de poudre. Mais Nintendo sait, en partie, se souvenir de ces vieux guerriers … en partie.

Vous voyez, il est clair qu’une entreprise doit se soucier à la fois des anciens et des nouveaux clients (je dis, ce n’est pas que je sois une femme d’affaires non plus), alors ramener ces vieilles gloires est un défi. En fin de compte, vous mettez à jour un classique, le ramenez pour les nostalgiques et l’introduisez dans le nouveau avec un design plus visuel.

Cela peut aller très bien ou très mal, bien sûr. Regardez ce qui est arrivé à Pokémon Let’s Go Pikachu! / Evoli!. Oui, nous retournions à Kanto, notre première région bien-aimée, mais avec un système que tout le monde n’aimait pas. C’était une fusion de concepts quelque peu risquée, essayant d’attirer les deux cibles, ce qu’elle atteignit plus ou moins, mais les voix qui se levèrent la main pour un tel affront à leur bien-aimé Kanto se chiffraient par milliers.

Nous ne venons pas ici pour dire si c’est bien ou mal (indice: pas grand chose), mais pour enfin aller au cœur de cet article (que quelque chose est fait pour quelque chose). Et je pense qu’avec Pokémon Snap, cela n’arrivera pas. Eh bien, nous sommes sur Internet, il y aura toujours quelqu’un qui se plaindra. Mais cette fois, je mets ma main dans le feu car il y en aura moins.

Après tout, Pokémon Snap dans son concept est plus simple que le fonctionnement d’une sucette: vous prenez des photos de Pokémon et de « palante ». C’est drôle comme quelque chose d’aussi simple nous a éblouis à l’époque, mais il avait sa magie, nous n’allons pas être dupes. Donc, le mettre à jour avec de meilleurs graphismes et plus de créatures ne peut être considéré que comme un succès.

Même si, comme je l’ai dit, il est curieux que ce titre ait tant triomphé à l’époque. Voyons voir, oui, c’est un jeu Pokémon, vous ne voulez pas qu’il ait une horde de fans derrière son dos. Mais c’est que le concept de «prendre des photos» ne me paraissait pas si séduisant. Plus à l’époque, avec le jetable Kodak et autres! Et pourtant, c’était un vrai triomphe.

Mais la vérité est que je pense que c’est maintenant que ce jeu peut vraiment le briser dans un mauvais sens. Si vous n’avez pas été dans une grotte, vous verrez clairement pourquoi: nous sommes à l’ère des réseaux sociaux. Pas seulement sur les réseaux sociaux, mais sur ceux où les photos sont à l’ordre du jour: elles sont partagées, retouchées, mille filtres y sont appliqués …

Regardons les choses en face: ce jeu semble fait sur mesure pour cette époque. Après tout, il existe de nombreux titres qui incluent un mode photo, aussi bizarre que cela puisse paraître. Voir Kratos sourire d’une manière qui vous empêcherait de dormir dans sept ans? Là vous allez. Photographiez comment un PNJ tombe dans un ravin? Fait. Nous vivons avec lui dans la veine.

Et dans le cas qui nous concerne, contrairement à ce qui s’est passé avec Let’s Go, voici un chemin pratiquement clair pour enchanter les générations qui s’y retrouvent. Après tout, c’est un titre dédié exclusivement à cela.

Un père ou une mère pourra jouer avec ses enfants / neveux, etc. en rappelant à 100% le style de jeu qu’ils ont essayé, tandis que la progéniture pourra s’amuser avec quelque chose qui fait déjà partie de leur vie. Sans aucun doute, cela semble être la collation parfaite à mettre dans votre bouche.

Je ne sais pas, coupable, quand deux générations peuvent se serrer la main de cette manière, cela me semble un fait louable. La vérité est que j’attends avec impatience New Pokémon Snap, et j’ai hâte de voir comment il atterrit dans les deux communautés (et les mèmes qui en découlent), et si ces bonnes intentions se réalisent. Comment le vois-tu?