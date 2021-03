Les nouvelles fonctionnalités du hub domestique de Spotify rendent la navigation et la découverte encore plus simples – Spotify

Il y a environ un an, nous avons retravaillé l’expérience mobile Spotify pour actualiser notre interface d’accueil. Depuis lors, les utilisateurs de Spotify ont pu accéder plus rapidement et plus facilement au contenu qu’ils aiment – et peut-être même découvrir quelque chose de nouveau directement depuis leur écran d’accueil. Mais la facilité et la découverte ne s’arrêtent pas là. Ce mois-ci, nous annonçons une série de mises à jour qui rendront l’expérience à la maison encore plus personnalisée pour chaque auditeur.

Nous travaillons constamment sur des moyens d’améliorer notre expérience utilisateur. Grâce à cette dernière mise à jour, nous déploierons plusieurs avancées sur le hub mobile Home conçues pour rendre la recherche audio que vous aimez plus facile et plus intuitive. Ceux-ci vont rouler aux utilisateurs du monde entier sur iOS et Android ce mois-ci.

Que vous cherchiez à rejouer certains de vos favoris, à reprendre là où vous vous étiez arrêté ou à découvrir quelque chose de nouveau, il y en a pour tous les goûts sur le hub Home. En savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités ci-dessous.

Voyagez dans le temps : Redécouvrez les joyaux perdus dans votre historique d’écoute avec une nouvelle destination «Récemment lu», où les utilisateurs peuvent remonter dans le temps et parcourir jusqu’à trois mois d’historique d’écoute. Les utilisateurs Premium et Free dans le monde pourront parcourir les pistes et épisodes individuels récemment lus en plus des listes de lecture, des albums et des émissions à partir desquels ils ont été lus.

Plongez dans de nouveaux podcasts inachevés : Les utilisateurs de Global Premium peuvent afficher de nouveaux épisodes de podcast pertinents directement dans le hub Home. Les nouveaux épisodes seront marqués d’un point bleu et les épisodes que vous avez déjà commencés afficheront une barre de progression indiquant à quel point vous êtes dans l’épisode.

Découvrez plus de musique : Les utilisateurs Premium du monde entier ne manqueront aucune piste d’artistes qu’ils aiment. Maintenant, vous verrez une nouvelle surface mise en évidence au-dessus du hub Home dédié aux recommandations axées sur la découverte qui sont personnalisées, opportunes et réactives à votre goût.

Nous pensons qu’ensemble, ces mises à jour amélioreront l’accessibilité du contenu de podcast et de musique sur mobile pour vos utilisateurs. Nous continuerons d’adapter et de faire évoluer notre plate-forme pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, offrant ainsi la meilleure expérience audio possible à nos auditeurs du monde entier.