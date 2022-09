Les nouvelles «  fonctionnalités  » de découpe de l’iPhone 14 Pro ont fui, apparaîtront comme une seule pilule allongée

01 septembre 2022 18:07:43 IST

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront les véritables appareils phares d’Apple cette année. L’une des plus grandes nouvelles concernant ces deux appareils à venir est qu’Apple va enfin abandonner la fameuse encoche et opter pour un trou et une découpe en forme de pilule.

De nouveaux rapports émergent, qui suggèrent qu’Apple affichera les deux découpes distinctes comme une seule découpe allongée géante à la place, lorsque l’écran est allumé.

Selon certaines rumeurs qui circulent sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo, les découpes d’affichage sur les prochains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max apparaîtront comme une pilule unifiée lorsque le téléphone sera utilisé.

Au lieu d’afficher une découpe perforée et une découpe en forme de pilule, Apple est invité à désactiver les pixels sur l’écran situés entre les deux découpes grâce aux écrans OLED du combiné.

Alors qu’Apple n’a pas encore annoncé de détails concernant un écran repensé, y compris de nouvelles découpes pour les prochains modèles d’iPhone Pro, les pronostiqueurs et les analystes de l’industrie ont suggéré à plusieurs reprises que les smartphones de l’entreprise pourraient voir un nouveau design pour la première fois depuis qu’Apple a introduit l’iPhone X en 2017.

Les rumeurs suggèrent également que l’espace entre les deux découpes sera apparemment utilisé pour montrer les points orange et verts qui indiquent quand la caméra ou le microphone a été activé par une application.

À l’heure actuelle, ces indicateurs sont affichés à droite de l’encoche lorsque le matériel est activement engagé, mais les placer au premier plan sur l’écran de l’‌iPhone‌ le rendra plus apparent lorsque l’appareil photo et le microphone sont utilisés. Apple permettra également aux utilisateurs d’appuyer sur les points verts et orange pour recevoir plus d’informations sur les applications qui utilisent le matériel de l’‌iPhone‌.

De plus, iOS permettrait à la bande noire visible autour de la découpe de grossir un peu et de se contracter un peu, selon certaines applications et scénarios d’utilisation. À partir de maintenant, cela sera complètement dynamique et les utilisateurs n’auront pas la possibilité de le désactiver.

Entre-temps, les iPhone 14 et iPhone 14 max non Pro aura une encoche redessinée qui est connectée à la lunette supérieure, un design que nous voyons depuis des années sur les iPhones. Pour ceux qui ne le savent pas, Apple lancera la nouvelle série iPhone 14 le 7 septembre et rendra les modèles non Pro facilement disponibles depuis le lancement. La 14 Pro et 14 Pro Max, seront disponibles à partir du 16 septembre.

