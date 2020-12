Les nouvelles équipes de bande-annonce de la saison 3 de Cobra Kai, Daniel et Johnny, pour la confrontation ultime pour les enfants de karaté

Après le teaser d’hier, la bande-annonce complète de la troisième saison de la série à succès Netflix Cobra Kai est ici et offre un aperçu assez détaillé de ce que Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg nous réservent. Réunissant le public avec nos héros en guerre Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio), il semble que le couple amoureux du karaté mettra leurs différences de côté pour un changement afin d’apporter un semblant d’ordre au chaos qui était laissé dans le sillage de la finale de la saison 2.

Selon le synopsis officiel de Netflix, Cobra Kai la saison 3 traitera des répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la deuxième saison. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel et Johnny doivent réévaluer leur propre implication dans les événements qui l’ont amené là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie pour leurs élèves.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese resserre sa mainmise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable. Mis à part l’éthique du mélodrame et du karaté, regarder Daniel et Johnny se frayer un chemin à travers les méchants en tant que nouveaux et améliorés Tango et cash devrait se révéler être un délice absolu.

La bande-annonce confirme également l’arrivée d’une paire de visages familiers de l’univers de The Karate Kid, ramenant l’ennemi de Daniel de Le Karaté Kid Partie II, Chozen Toguchi, et son amour, Kumiko, incarné à nouveau respectivement par Yuji Okumoto et Tamlyn Tomita.

Star Ralph Macchio a déjà taquiné un retour à la partie II, l’acteur révélant que la troisième saison plongera dans les débuts de Miyagi-Do Karate et de Cobra Kai. « Pour la saison 3, quelque chose que je peux taquiner, c’est que, bien que nous ayons beaucoup de nettoyage à faire en fonction des événements de la saison 2, certaines des histoires plongeront dans les origines de Miyagi-Do Karate et Cobra Kai, » Macchio a déclaré plus tôt cette année. « Comme, les débuts de ces deux formes d’arts martiaux, et nous apprendrons des choses sur les deux que nous ne savions jamais. Et cela inclut LaRusso qui se rend à Okinawa, qui est une partie de la saison 3. »

Se déroulant 34 ans après le premier film Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso. Cobra Kai voit le retour de Ralph Macchio dans le rôle de Daniel et de William Zabka dans celui de Johnny. Dans les dernières minutes de la deuxième saison, une bagarre massive au lycée éclate, se terminant par l’élève de Daniel LaRusso et le fils de Johnny Lawrence, Robby, donnant un coup de pied à l’élève numéro un de Johnny, Miguel, par-dessus une rampe et sur un escalier plusieurs pieds plus bas, le laissant avec des blessures potentiellement mortelles.

Heureusement, la troisième saison de Cobra Kai a réussi à éviter tout retard dans le contexte de la situation mondiale actuelle, la série étant en mesure de terminer la production et de terminer tout le nécessaire avant que l’industrie du divertissement ne soit interrompue pour une durée indéterminée il y a quelques mois. Cobra Kai met en vedette Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove aux côtés de Zabka et Macchio.

La série s’est avérée être un énorme succès pour Netflix, le géant du streaming révélant en octobre que l’émission avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison. Netflix sera présenté en première Cobra Kai saison 3 le 8 janvier 2021. Cela nous vient de Netflix.

