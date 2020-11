Les nouvelles échelles de composition corporelle de Medisana mesurent votre fréquence cardiaque

Poids, graisse corporelle, eau et pourcentage de muscle: les balances d’analyse corporelle enregistrent de nombreuses valeurs de santé. Avec le nouveau pèse-personne intelligent de Medisana BS 600 connect et BS 650 connect, il y a une autre valeur intéressante: la fréquence cardiaque.

Les deux balances de composition corporelle mesurent automatiquement la fréquence cardiaque de l’utilisateur à chaque pesée; le résultat peut fournir des informations sur le niveau de forme physique. Pratique également: les BS 600 connect et BS 650 connect utilisent à la fois Bluetooth et WLAN pour la transmission de données.

Les balances personnelles mesurent les besoins en calories jusqu’à la fréquence cardiaque au repos

Les échelles d’analyse corporelle de Medisana reconnaissent jusqu’à huit personnes.

Les deux nouvelles échelles de graisse corporelle de Medisana enregistrent la fréquence cardiaque en position de repos, ce que l’on appelle le pouls au repos. C’est un indicateur important de la forme physique d’une personne. En général, plus la fréquence cardiaque au repos est basse, meilleure est la santé cardiaque. Une valeur élevée peut indiquer une pression artérielle élevée. En plus de la fréquence cardiaque, le BS 600 connect et le BS 650 connect mesurent la graisse corporelle, le poids des os, la teneur en muscle et en eau, et calculent également l’indice de masse corporelle (IMC) et les besoins en calories (BMR).

Transmission via Bluetooth et WLAN

Le pèse-personne peut différencier jusqu’à huit personnes. Les données collectées peuvent être transmises à l’application de santé de Medisana Vitadock + via Bluetooth ou WLAN, l’application est disponible pour iOS et Android. Les données sont synchronisées automatiquement après la première connexion. La balance d’analyse corporelle BS 650 diffère de la BS 600 uniquement par l’utilisation d’électrodes en oxyde d’indium et d’étain (ITO), ce qui devrait donner à la surface de la bande de roulement de la balance une sensibilité accrue pour des mesures encore plus précises.