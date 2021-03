Les nouvelles directives du CDC obligent les grands-parents à transformer leurs rêves de réunion de famille en action

La petite Juliette Berkhemer n’est qu’à quelques mois de découvrir la vérité sur ses grands-parents – ils ne vivent pas dans le téléphone portable de sa mère.

Et pour cela, Juliette, une petite fille de 14 mois de Jersey City, New Jersey, peut remercier les Centers for Disease Control and Prevention, qui ont donné lundi aux grands-parents déjà vaccinés contre le COVID-19 le feu vert pour être réunis. avec des êtres chers dont ils ont dû se tenir éloignés à cause de la pandémie.

Depuis presque aussi longtemps que Juliette est en vie, son seul contact avec sa grand-mère et son grand-père à Houston a été dans les discussions FaceTime, a déclaré sa mère, Becca Hoffman.

Renee et Ted Hoffman FaceTime de Houston avec deux de leurs petits-enfants, Vincent, 7 ans, et Juliette, 1 an, à Jersey City, NJ Les Hoffmans ne les ont pas vus depuis janvier 2020. Renee Hoffman

« Elle est tellement excitée quand ils appellent », a déclaré Hoffman. « Elle veut téléphoner et jabber. Elle n’avait que quelques mois quand mes parents l’ont vue, puis la pandémie s’est produite. C’est ainsi que Juliette les connaît, rien que par téléphone. »

La grand-mère excitée, Renee Hoffman, a déclaré que Juliette n’était qu’un nouveau-né lorsqu’elle l’a vue – et son petit-fils, Vincent, maintenant âgé de 7 ans – en janvier 2020.

«Je pensais que je les reverrais bientôt, puis COVID a frappé», a déclaré Hoffman, 60 ans.

Maintenant, les Hoffman conspirent pour rentrer au New Jersey dès que possible.

« Vincent sait déjà que nous espérons venir, mais pas Juliette », a déclaré Renee Hoffman. « Elle va être tellement surprise. Elle pense que nous vivons dans FaceTime au téléphone. »

Il y a des légions d’Américains plus âgés comme les Hoffman qui, craignant de contracter le COVID-19, ont été forcés pendant plus d’un an de se passer de câlins, de baisers de la part de leurs fils, filles et petits-enfants.

Le CDC a reconnu la douleur dans ses premiers conseils de santé publique fédéraux sur la façon dont les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna ou du vaccin à dose unique Johnson & Johnson peuvent retrouver un semblant de vie normale.

« Par exemple », a écrit le CDC, « les grands-parents entièrement vaccinés peuvent visiter à l’intérieur avec leur fille en bonne santé non vaccinée et ses enfants en bonne santé sans porter de masques ou de distance physique, à condition qu’aucun des membres de la famille non vaccinés ne court un risque de COVID-19 grave. »

Renee Hoffman et Ted Hoffman tiennent l’un de leurs petits-enfants. Gracieuseté de Renee Hoffman

C’étaient des mots que Renee Hoffman craignait de ne jamais entendre.

«Cela fait 13 mois, 13 très longs mois», a-t-elle déclaré. « Ça a été très dur. »

Becca Hoffman a déclaré qu’elle se sentait très stressée lors de la visite de ses parents en janvier 2020, en plein hiver.

«J’avais l’impression de ne pas l’apprécier assez», a-t-elle déclaré. « Mais j’ai pensé que dans quelques mois environ, nous les reverrions bientôt. »

Renee Hoffman a déclaré que lorsque la pandémie a frappé, elle et son mari, Ted, avaient passé beaucoup de temps avec leur autre petit-fils, Aiden, qui a maintenant 6 ans et vit avec ses parents à environ une heure de route à Conroe, au Texas.

«Je le gardais beaucoup avant la pandémie», a-t-elle déclaré. « La dernière fois que nous l’avons vu en personne, c’était le 27 février 2020. »

Alors que le Texas, comme le reste du pays, commençait à imposer des restrictions, le gouverneur républicain Greg Abbott les a rapidement levées pour relancer l’économie et il n’a imposé de mandat de masque qu’en juillet, lorsque le nombre de cas de COVID-19 a commencé à monter en flèche. l’état. Il a abandonné le mandat ce mois-ci, ignorant les recommandations du CDC.

Renee Hoffman a déclaré qu’elle et son mari avaient décidé très tôt d’écouter les experts médicaux au lieu du gouverneur et qu’ils avaient fait preuve de diligence pour porter des masques.

«Je dois dire que j’ai commencé à porter un masque tout de suite et que je n’ai pas été malade une seule fois», a-t-elle déclaré. « Il en va de même pour mon mari. Il a une maladie cardiaque et a besoin d’un stimulateur cardiaque, mais cela a été retardé parce que son médecin dit qu’il n’est pas encore sûr pour lui d’être à l’hôpital. »

Pourtant, Renee Hoffman a déclaré qu’ils se sentaient comme des exceptions à la règle, et ils ont observé avec consternation que de nombreuses personnes autour d’eux étaient laxistes à porter des masques et semblaient indifférentes à la distanciation sociale. D’autres familles, a-t-elle dit, se réunissaient malgré les avertissements du CDC, et elle a reconnu que cela mettait à l’épreuve leur résolution.

«L’attente et l’impossibilité de voir mes enfants, de voir mes petits-enfants commençaient à me toucher», a-t-elle déclaré. « J’en arrivais au point où je pensais que je m’en fichais si je tombais malade. Je dois voir mes enfants. »

Les Hoffman étaient donc ravis lorsque le pays a appris en décembre que les vaccins COVID-19 étaient en route.

« Vendredi dernier, nous avons reçu notre première dose de Moderna, et nous recevons notre deuxième dose le 2 avril », a déclaré Renee Hoffman. « Notre objectif est de voir Aiden avant l’anniversaire de mon mari en juin. »

Et puis, à un moment donné, ce sera au New Jersey pour voir Vincent et Juliette, dit-elle.

«Oh mon Dieu, nous sommes tellement excités et très reconnaissants, reconnaissants que les vaccins soient disponibles», a-t-elle déclaré.

Sa voix tremblante d’émotion, elle a dit qu’elle avait dirigé des scénarios de réunion avec ses enfants et petits-enfants dans son esprit pendant des mois et que maintenant qu’ils semblent soudainement possibles, elle peut sentir l’excitation monter.

«Ils m’ont tellement manqué», a-t-elle déclaré.

À Jersey City, Becca Hoffman a déclaré qu’elle aussi était ravie de retrouver ses parents. Mais la réalité quotidienne de vivre dans un appartement exigu avec son mari et ses deux enfants la pousse à parcourir les annonces immobilières dans la banlieue du New Jersey, et devoir faire l’école à la maison à son fils ne lui donne pas beaucoup l’occasion de la laisser. l’imagination vagabonde.

Et pour le moment, elle n’ose voler nulle part avec Juliette – et pas seulement à cause de la menace COVID-19. « C’est une petite fille épicée, » dit Becca Hoffman avec un petit rire.

Donc dans son esprit, dit-elle, c’est l’été quand ses parents reviennent à Jersey City.

«J’ai cette vision de nous traîner de l’autre côté de la rivière à Central Park», a-t-elle déclaré. « J’adorerais les avoir ici. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.