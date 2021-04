Les nouvelles couleurs des régions sur Covidzone, l’application avec la carte et les règles en temps réel

Au cours de ces mois de pandémie il peut être difficile de s’orienter parmi les mesures de distanciation sociale émises par les différentes régions pour contenir la propagation de l’infection à Covid-19. Ouvertures de magasins et interdictions de voyager les mouvements changent de semaine en semaine pour s’adapter à la tendance des nouveaux positifs et des entrées en réanimation, ainsi que le jour de Mardi 13 avril les couleurs associées aux restrictions sont destinées à changement pour de nombreuses régions. Pour cette raison, un outil qui vous aide à savoir précisément ce qui peut et ne peut pas être fait chaque jour dans chaque région peut être utile. Le site Covidzone.info répond précisément à ce besoin: créé par le collectif de développeurs Asusual Lab, il est utilisé de manière très simple.

Le site est livré avec un carte de démarrage divisée en régions, représentés dans des nuances correspondant à la couleur qui leur est attribuée en relation avec les décisions gouvernementales. Cliquer sur une région de votre choix vous donne un aperçu utile de ce qui peut être fait dans la région et des interdictions à respecter. Chaque catégorie est simplifiée par une icône, mais pour être sûr de respecter toutes les réglementations en vigueur, il est conseillé de lire du début à la fin ce qui est rapporté pour votre région.

En haut de l’écran, il y a un calendrier grâce auquel il est possible de savoir à l’avance quelles seront les couleurs des régions un jour donné. Cette fonction transforme la carte en montrant comment elle sera dans le futur et dans certains cas, elle vous permet de planifier des voyages et des déplacements à l’avance, mais en réalité, cela va utilisé à bon escient: comme tout le monde, les responsables de Covidzone.info puisent également leurs informations auprès de sources gouvernementales officielles qui fondent cependant leurs décisions sur des données en constante évolution et pourraient modifier les décisions déjà prises et communiquées pendant la course. Ce n’est pas un hasard si, pour le moment, les dates postérieures au lundi 12 avril ne sont pas encore disponibles: elles apparaîtront après que le gouvernement aura donné des indications sur ce qui se passera en Italie dans les prochains jours.

Enfin, deux autres valeurs sont également indiquées dans les tableaux dédiés aux différentes régions. Le premier est leIndex RT courant qui distingue le taux de propagation de l’infection dans la zone. La seconde concerne les données surl’avancement de la campagne de vaccination, visible en activant l’interrupteur approprié: le graphique représentant les données disponibles affiche les doses délivrées au territoire jusqu’à la journée en cours et celles administrées à la population, plus le pourcentage qui relie les deux données.

