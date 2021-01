Les nouvelles couleurs d’anime de Vegeta arrivent dans Dragon Ball FighterZ

Vegeta Base, Vegeta Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan Blue ont à partir d’aujourd’hui une nouvelle couleur disponible dans Dragon Ball FighterZ avec un look plus anime.

Comme Son Goku Base, Super Saiyan et Super Saiyan Blue, Vegeta aura également dans Dragon Ball FighterZ certains couleurs d’anime. Les trois « Vegetas » du jeu, laissant de côté Super Baby 2, auront un anime coloré.

Ce sont des couleurs qui arrivent totalement gratuitement avec cette nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour qui prépare également l’arrivée de Super Baby 2 (désormais disponible uniquement sur Nintendo Switch) qui arrivera le 15 janvier sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous avez acheté le Season Pass ou le FighterZ Pass 3, le 13 janvier, vous pourrez jouer avec Super Baby 2.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir le gameplay que nous avons créé dans notre chaîne avec les couleurs d’anime de Vegeta Base, Vegeta Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan Blue. En plus des adversaires, nous avons mis les trois Goku qui ont la même couleur. Les couleurs de l’anime de Goku sont arrivées en mai de l’année dernière également gratuitement.

Contenu de Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo de combat Bandai Namco développé par Arc System Works. Il est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il a trois passes de saison qui ajoutent huit, six et cinq personnages. Dans la première passe, nous pouvons jouer avec Broly Z, Bardock, Son Goku Base, Vegeta Base, Zamasu, Vegeto Super Sauyan Blue, Android 17 et Cooler. Dans FighterZ Pass 2, nous avons Jiren, Videl, Son Goku GT, Broly Super et Gogeta Super Saiyan Blue. Enfin, les derniers personnages sortis sont Kefla, Goku UltraInstinto, Master Roshi et Super Baby 2.

Dans quelques mois arrivera le cinquième et dernier personnage qui n’est ni plus ni moins que Gogeta Super Saiyan 4.