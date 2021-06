Les nouvelles affiches de The Bad Batch présentent des personnages de retour de la saison 7 de Clone Wars

Saison sept de La guerre des clonesa présenté les fans de Star Wars à l’équipe de The Bad Batch. Les quatre premiers épisodes de la saison ont amené ces personnages dans le giron, l’équipe recevant plus tard sa propre série dérivée. cependant, Le mauvais lot n’étaient pas les seuls nouveaux personnages qui ont été introduits dans la saison sept. Le dernier épisode de Guerres des étoiles série animée, Déclassé, présentait des personnages de retour de la même saison.

Le duo qui réussit. Voir Trace et Rafa Martez dans l’épisode six de Star Wars : #LeBadBatch , maintenant en streaming sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/PmA6wDfp3s – Star Wars : Le Bad Batch (@TheBadBatch) 7 juin 2021

Rafa et Trace Martell, exprimés par Elizabeth Rodriguez et Brigitte Kali, sont revenus dans l’épisode 6 du nouveau film d’animation Guerres des étoiles séries. Les deux sœurs ont fait leurs débuts dans un arc narratif en quatre épisodes au milieu de la saison sept de La guerre des clones. Ces épisodes ont également vu le retour de Ahsoka Tano, la favorite des fans. L’arc a rattrapé le public avec Tano après qu’elle ait quitté l’ordre Jedi. Les épisodes mettaient en vedette Ahsoka et les sœurs dans un braquage qui a mal tourné, et les trois personnages doivent travailler ensemble pour se libérer de la captivité.

Dans leur dernière apparition, Rafa et Trace Martell se rencontrent Le mauvais lot l’équipage en essayant de récupérer un droïde tactique. Le mauvais lot avait également été embauché pour recevoir le droïde tactique, et les deux équipes sont d’abord en désaccord avant de s’unir après que le travail a mal tourné. Trace sauve même Omega d’un compacteur de déchets enflammé. Alors que les sœurs Martell faisaient partie de la scène underground de Coruscant, les deux semblent faire partie d’un mouvement plus large, qui pourrait être les premières graines de la rébellion.

À la fin de l’épisode, les sœurs parlent à un hologramme inconnu sur leur navire. Bien que l’identité ne soit pas claire, il est clair qu’il doit s’agir de quelqu’un travaillant pour lutter contre l’Empire. Cela pourrait être Ahsoka, mais Ahsoka à ce stade est considéré comme mort et se cache de l’Empire après les événements de l’Ordre 66. Il pourrait s’agir d’un personnage qui organise un mouvement, comme Saw Gerrera ou Bail Organa.

Les sœurs Martell ne sont pas les premiers personnages des précédents Guerres des étoiles spectacle à paraître dans cette série. Fennec Shand, exprimée par Ming-Na Wen, a fait sa première apparition animée dans l’épisode 3. Shand a joué un rôle important dans Le Mandalorien saison 2, et Le mauvais lot l’épisode 3 a présenté sa vie antérieure en tant que chasseuse de primes.

L’épisode pilote de Le mauvais lot mettait en vedette un jeune Kanan Jarrus, ou Caleb Dune, qui s’est échappé pendant l’Ordre 66. Jarrus a été le maître Jedi d’Ezra Bridger dans Les rebelles de la guerre des étoiles. D’autres personnages de préquelles sont apparus, notamment Lama Su et Taun We, les Kaminoans responsables du programme de clonage. Gran Moff Tarkin a également joué un rôle méchant jusqu’à présent dans la série alors qu’il essaie de créer une armée d’une loyauté sans faille.

Avec ces affiches, cela soulève la question de savoir si nous pourrions voir plus de sœurs Martell sur Disney +. Puisqu’ils sont maintenant dans la lutte contre l’Empire, ils pourraient avoir plus de rencontres avec le mauvais équipage sur toute la ligne. Nous devrons simplement attendre et voir à qui exactement la figure holographique est à qui les sœurs parlaient.

Sujets : Star Wars : The Bad Batch, Clone Wars, Star Wars, Disney Plus, Streaming