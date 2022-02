Les nouvelles affiches de « Sonic the Hedgehog 2 » montrent Knuckles and Tails

Le prochain film sur le hérisson bleu à sortir, »Sonic le hérisson 2 », vient de sortir une série de nouvelles affiches promotionnelles. Commémorant le Nouvel An chinois célébré le 1er février, les personnages vedettes de SEGA, Sonic, Queues Oui jointures, apparaissent tels qu’ils apparaîtront sur la nouvelle bande. Avec un fond rouge dans les trois promos, le compagnon à deux queues de Sonic peut enfin être vu en détail, ainsi que Knuckles, qui ne pouvait être vu qu’en partie dans la bande-annonce précédente du film.

Ces nouvelles images confirment que le nouveau film Sonic sortira en salles en Chine le 28 avril, 3 semaines après son ouverture aux États-Unis, comme il sortira dans d’autres parties du monde le 8 avril. Suite du premier film sur les hérissons sorti en 2020, le film suivra l’histoire de Tom Wachowski, joué par James Marsden, un policier qui se lie d’amitié avec Sonic dans le premier épisode. Il présentera également Tails pour la première fois, qui a pu être vu dans la scène post-générique du précédent, mais ce sera la première fois que nous verrons l’échidné rouge, dans cette version live-action du personnage principal de SEGA.

Sonic 2 fonde son histoire sur les jeux vidéo de Sega-Genesis à partir de 1994, » Sonic the Hedgehog 3 » et » Sonic & Knuckles », où le Dr Robotnik manipule Knuckles en lui faisant croire que Sonic est son ennemi. La suite en direct suit Sonic et Tails alors qu’ils tentent de récupérer le « Master Emerald » avant que Robotnik ne puisse mettre la main dessus.

Jim Carrey reprendra son rôle de Dr Ivo « Eggman » Robotnik, avec Tika Sumpter, Adam Pally, Natasha Rothwell, Lee Majdoub, Tom Butler et Elfina Luk reprenant leurs rôles de Maddie Wachowski, Wade Whipple, Rachel, Agent Stone, Commandant Walters et le secrétaire à la Sécurité intérieure, respectivement.