Les nouvelles affiches de rêve WandaVision emmènent les fans de MCU plus loin dans le trou du lapin

Marvel Studios a publié de nouvelles affiches rétro pour WandaVision. L’un, en particulier, semble alimenter les spéculations des fans sur le mystère de la série. Disney + a créé les deux premiers épisodes de la nouvelle série à la fin de la semaine dernière et les fans de Marvel Cinematic Universe essaient de comprendre exactement ce qui se passe, ce qui ne devrait pas surprendre. Jusqu’à présent, les fans ont eu droit à la version MCU d’une sitcom des années 1950, puis d’une autre dans les années 1960, sans aucun lien manifeste avec le MCU, mis à part les deux personnages principaux et quelques indices intéressants. Il y a SPOILERS pour WandaVision ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Nouveau signal entrant 📺 Connectez-vous aux studios Marvel #WandaVision. Deux épisodes sont maintenant diffusés sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/7yvQeHVYRD – Studios Marvel (@MarvelStudios) 18 janvier 2021

Avec les deux premiers épisodes de WandaVision se déroulant dans le monde des sitcoms classiques, Marvel Studios a décidé de lancer des publicités dans le mélange, sur lesquelles ces nouvelles affiches fonctionnent. Dans la première affiche, qui ressemble à une vieille publicité imprimée, nous voyons Wanda Maximoff souriant avec une télévision en noir et blanc. L’affiche se lit comme suit: « Un signal si fluide … vous penserez que vous êtes dans un rêve. » L’accent est définitivement mis sur l’aspect «rêve» et les fans essaient toujours de savoir si Wanda est coincée dans un monde de rêve, soit celui qu’elle a créé, soit celui dans lequel elle est captive.

le WandaVision les affiches ne donnent certainement rien, mais elles invitent à une enquête plus approfondie. La deuxième affiche présente Vision, et c’est aussi une publicité pour une télévision en noir et blanc. Cependant, il n’y a pas de véritable indice comme la première affiche. En regardant l’émission, les fans de MCU ont commencé à chercher d’autres réponses dans les publicités. Le premier que nous recevons nous vient avec l’aimable autorisation de Stark Industries. La publicité concerne un grille-pain, le «nouveau ToastMate 2000 amélioré». Bien que le premier épisode soit en noir et blanc, la lumière rouge sur le grille-pain est présente alors qu’un bip continue en arrière-plan. Le bip sonore ressemble à celui d’une bombe et l’annonce se termine par « Oubliez le passé, c’est votre avenir ». Certains fans de MCU pensent que cette publicité fait référence au moment où Wanda et son frère jumeau Pietro, alias Quiksilver, ont perdu leurs parents dans un attentat à la bombe alors qu’ils n’étaient que des enfants. Les deux plus tard ont regardé un obus non explosé qui avait le mot «Stark» écrit sur le côté.

La deuxième publicité concerne la montre Strucker, qui fait directement référence à la tête d’Hydra, le baron Wolfgang von Strucker. La montre a même le logo Hydra dessus. Le cerveau est celui derrière les expériences sur Wanda et Pietro, tant de gens se demandent comment tout cela s’intègre dans WandaVision dans son ensemble. Est-ce vraiment un monde de rêve que Wanda a créé? Pour l’instant, ce n’est pas clair, mais nous devrions recevoir d’autres réponses cette semaine avec l’épisode 3. Vous pouvez consulter les deux nouveaux WandaVision affiches ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Marvel Studios.

« Un signal si lisse … vous penserez que vous êtes dans un rêve » accent sur le mot « Rêve »

Même dans un spot télévisé, il disait « Rêver ce vendredi sur Disney + » au lieu de « En streaming ce vendredi ». Est-ce que Nightmare est le méchant qui fait rêver Wanda tout cela? – mstk (@ mstk24192859) 18 janvier 2021

Plz cachez ce gros spoiler si quelqu’un le poste. – Juan Pedro #SaveSpectacularSpiderMan (@ DrakeWayne2248) 18 janvier 2021

SPOILERS WANDAVISION:

.

.

.

Je penche vers la théorie selon laquelle c’est un rêve ou quelque chose comme ça, parce que Wanda a pu « rejouer » le truc à la fin de l’épisode 2. Mais je pense vraiment que ça pourrait aussi être une simulation ou même de l’hypnose ou quelque chose comme ça – rach✨ (@stranger_rach) 16 janvier 2021

Alors j’ai une théorie. Je pourrais me tromper (probablement le suis). Mais je pense que Wanda pourrait se mettre dans ce rêve et SWORD essaie de la faire sortir. Je suppose que nous le saurons 😄 Je ne peux pas attendre le prochain épisode! #WandaVision#DisneyPlus#Merveillepic.twitter.com/OzdayuL4S3 – Stéphanie Kay Mitchell (@SteffyKay) 15 janvier 2021

Voici une théorie de fan folle que j’ai sur #wandavision Et si elle avait un rêve qui se transforme en cauchemar à cause du méchant de #DoctorStrangeMultiverseOfMadness ?#Cauchemar – Misaapizza (@misaapizza) 21 juillet 2019

THÉORIE: Monica est la patronne de SWORD. Carol l’a aidée à le mettre en place en collaboration avec Fury (SHIELD) afin que Monica puisse rester en contact avec Carol tout en ayant ses aventures spatiales et en aidant à protéger le monde, son rêve d’enfance. #WandaVision – Archie (@archhufflepuff) 17 décembre 2019

#WandaVision théorie, gracieuseté de moi: Les publicités sont les rêves de Wanda, car elles incluent des éléments de son passé. Lorsque nous rêvons, nous travaillons sur des événements qui se sont produits dans nos vies. Alors, Wanda est en train de dormir et peut-être vulnérable pendant les publicités? – Chris, 2 jours avant l’inauguration (@wischofsky) 15 janvier 2021

SWORD a emmené Wanda faire des expériences sur elle et lui prendre ses pouvoirs, mais l’a mise dans le coma où elle peut vivre la vie de rêve avec Vision. Elle va être sauvée et se réveiller puis devenir folle et provoquer une faille dans l’univers, menant directement à Dr Strange 2 #WandaVision# Théories – MJ Nutt (@ MattMatty006) 16 janvier 2021

eh bien, j’ai une théorie selon laquelle il y a quelqu’un, peut-être un cauchemar? Entre dans la tête de Wanda. D’où WandaVision ou peut-être la Vision de Wanda. Je peux voir qu’un cauchemar vraiment terrifiant est suivi d’un rêve vraiment pur et heureux qui est déchiré par une autre force dans ce rêve pic.twitter.com/1Q6LGvsOuz – Sanctuaire Marvel (@MarvelSafeHouse) 26 août 2019

#WandaVision

Théorie # 2

C’est le rêve de Wanda entre le claquement de Thanos et celui d’IronMan. – Ken Porter (@KensAudioBoston) 16 janvier 2021

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming