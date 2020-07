Les nouveaux Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, 1S et Pro 2 arrivent en Espagne: ce sont leurs prix officiels et leur disponibilité

Scooters sur Google. Xiaomi a proposé d’inonder nos rues de ces véhicules électriques, et pour cela, il en a déjà trois disponibles en Espagne nouvelles versions de leurs célèbres scooters électriques, chacun d’eux pour différents profils d’utilisateurs.

Il s’agit du Mi Electric Pro 2 dont nous avons parlé récemment et qui est le modèle le plus ambitieux des trois, accompagné du Mi Electric Scooter 1S et du Mi Electric Scooter Essential. Nous avons déjà des prix et des disponibilités en Espagne pour ces nouveaux modèles.

Fiche technique du Mi Electric Scooter Essential, 1S et Pro 2

Mon scooter électrique essentiel Mon scooter électrique 1S Mon scooter électrique Pro 2 Autonomie maximale 20 km 30 km 45 km Vitesse maximum 20 km / h 25 km / h 25 km / h Pente maximale dix% 14% vingt% Puissance du moteur n / a 250 W 300 W Poids 12 kilogrammes 12,5 kg 14,2 kg Prix 299,99 euros 449,99 euros 549,99 euros

Plus de puissance, plus de sécurité, plus d’options

Le catalogue Xiaomi est désormais plus complet que jamais et propose différents nouveaux modèles qui permettent répondre aux besoins de différents types d’utilisateurs en termes d’autonomie ou de pouvoir.

Donc, le modèle de base, Mon scooter électrique essentielIl ne pèse que 12 kg et atteint 20 km / h avec facilité. Même étant le moins puissant des trois, il est capable de gravir des pentes de 10% et d’atteindre une autonomie de 20 km.

Le deuxième de ces modèles est le Mon scooter électrique 1S, qui pèse un peu plus, 12,5 kg, mais est notamment plus performant: il atteint 25 km / h et dispose d’une autonomie de 30 km, en plus de pouvoir gravir 14% de pentes sans effort. Son double système de freinage et ses roues pneumatiques renforcées présentent également des améliorations significatives par rapport au modèle précédent.

Devant eux deux, nous avons le modèle le plus ambitieux, le Mon scooter électrique Pro 2, un scooter électrique dont on connaissait déjà toutes ses données mais dont il faut maintenant se souvenir: il atteint 45 km d’autonomie et 25 km / h de vitesse, et il dispose d’un moteur de 300 W qui permet de gravir des pentes encore plus raides à partir de 20 %.

Le poids de ce dernier est plus important (14,2 kg), et depuis le 1S dispose d’un double système de freinage (un disque mécanique ventilé de 120 mm et un frein antiblocage régénératif eABS), des roues pneumatiques renforcées et également des lumières LED de 2 W. qui atteignent plus de 10 m. Des réflecteurs ont été ajoutés à l’avant et sur les côtés pour faciliter l’identification dans des conditions de faible luminosité.

Prix ​​et disponibilité des nouveaux Mi Electric Scooter Essential, 1S et Pro 2

Tous ces scooters peut être acheté à partir d’aujourd’hui dans les centres commerciaux El Corte Inglés et MediaMarkt ainsi que dans la boutique en ligne Xiaomi, sur www.mi.com. Les prix sont les suivants: