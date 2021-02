Les nouveaux Volvo FM et FMX reçoivent des versions à double cabine

Les nouveaux Volvo FM et FMX sont désormais disponibles dans des versions à double cabine destinées à être utilisées dans les opérations de service d’urgence. Les véhicules peuvent transporter jusqu’à neuf personnes.

Les nouveaux Volvo FM et FMX seront désormais disponibles dans des versions à double cabine destinées à être utilisées avec des véhicules d’urgence et pourront même transporter de nouvelles personnes.

Les nouvelles variantes, qui ont été développées en coopération avec les porteurs et les services d’urgence, ont reçu un certain nombre de modifications destinées à faciliter les opérations des pompiers et du personnel de sauvetage.

Le marché européen des camions pour les services d’incendie et d’urgence est de plus de trois mille unités par an. En plus de répondre aux normes nationales et internationales, les véhicules ont été adaptés pour répondre au cahier des charges des services d’urgence en termes de sécurité, de fiabilité et de flexibilité.

La nouvelle cabine double Volvo FM et FMX a été conçue pour offrir aux équipes d’urgence les meilleures conditions possibles, garantissant des opérations sûres et efficaces dans des conditions difficiles.

Les nouveaux Volvo FM et FMX offrent les mêmes standards de sécurité passive et active, d’ergonomie et de confort que le reste de la gamme, annoncé en 2020.

Nouvelle interface de pilote

La cabine a été testée de manière exhaustive pour la sécurité et est équipée de grandes fenêtres à l’arrière, d’une ligne basse sur les portes, de grands rétroviseurs, avec en option jusqu’à huit caméras pour assurer une excellente visibilité.

De plus, le système Volvo Dynamic Steering en option facilite les manœuvres, améliorant non seulement l’ergonomie mais également la sécurité.

LIRE TROP

Primafrio acquiert 300 camions Volvo FH 460 I-Save

Le poste de conduite est équipé de la nouvelle interface conducteur Volvo Trucks qui comprend un tableau de bord numérique et un volant multifonction.

Plusieurs compartiments de rangement

La hauteur élevée au niveau de la tête a permis de créer un intérieur spacieux, ce qui facilite le mouvement des personnes. Les portes ont un grand angle d’ouverture (79 ° à l’avant et 75 ° à l’arrière) pour faciliter l’entrée et la sortie de la cabine. Ceci est complété par des marches antidérapantes et lumineuses, ainsi que des poignées peintes en orange.

Avec une hauteur intérieure de 160 cm et 161 cm derrière, l’intérieur offre plusieurs compartiments pour ranger des objets tels que casques, gants et autres équipements nécessaires.

Pour faciliter le chargement, les ingénieurs de Volvo Trucks ont cherché à faciliter le processus, laissant tout prêt pour le raccordement des systèmes électriques et pneumatiques.

Derrière la cabine, le châssis est «propre» et il n’est pas nécessaire de démonter ou de déconnecter quoi que ce soit. Réservoirs de carburant, silencieux et flexibles pneumatiques, avec des points de raccordement facilement accessibles. L’installation des sièges et des ceintures de sécurité est certifiée en usine.

Les nouveaux Volvo FM et FMX sont proposés en configurations 4 × 2 et 4 × 4 essieux, deux moteurs diesel (D11 et D13), avec des prises de force jusqu’à 2000 Nm.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂