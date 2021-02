Les nouveaux ThinkPads de Lenovo offrent de meilleurs écrans et des processeurs Ryzen 5000

La nouvelle gamme ThinkPad de Lenovo est carrément à la mode, offrant à la fois la dernière technologie d’affichage et le choix entre les processeurs Intel Core de 11e génération ou AMD Ryzen 5000. Annoncés mardi, les différents ordinateurs portables de la gamme seront déployés à différents moments au cours des prochains mois, comme détaillé ci-dessous.

Le changement le plus notable sera dans l’affichage pour les modèles à clapet ThinkPad X13 et Yoga (convertible à 360 degrés): les deux variantes auront des écrans avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. On pense que des rapports hauteur / largeur plus élevés tels que 16:10, 4: 3 et 3: 2 conviennent mieux au travail de productivité que des rapports plus larges tels que 16: 9, qui est l’option dominante depuis de nombreuses années.

L’autre grand changement est à l’intérieur, où Lenovo offrira le choix de processeurs Intel ou AMD dans cette gamme et d’autres ThinkPad. Dans une désignation de nom vouée à être mal orthographiée, les versions Intel des ordinateurs portables s’appelleront ThinkPad X13 Gen 2 je (oui, un espace puis un « i » en italique) et offrez les dernières puces Core i7 de 11e génération avec support vPro pour rendre votre service informatique heureux. Les modèles basés sur AMD, pour lesquels les spécifications complètes ne sont pas encore disponibles, offriront les dernières puces Ryzen 5000 d’AMD, fournissant plus de cœurs que les quatre des options Intel. Si vous optez pour AMD, notez que vous n’obtiendrez pas Thunderbolt 4, juste un vieil USB-C.

Le ThinkPad X13 Gen 2 je pèsera 2,6 livres et offrira une portion saine de ports, dont deux USB-A, deux Thunderbolt 4, un HDMI pleine taille et un port audio analogique. Les options Wi-Fi vont du Wi-Fi 6 au nouveau Wi-Fi 6E (une version du Wi-Fi 6 avec plus de bande passante), ainsi qu’aux modems LTE 4G et 5G.

Lenovo fait également un pas en avant dans un domaine que peu de gens privilégiaient il y a un an: les webcams. Les modèles 720p résidant dans la grande majorité des ordinateurs portables ont montré leur limite en un an de vidéoconférence intensive. Une webcam 1080p est une option sur le ThinkPad X13 Gen 2/2 je, ainsi que la prise en charge biométrique de Windows Hello. Les options de batterie incluent deux tailles: 54,7 Wh ou 41 Wh. Le ThinkPad X13 Gen 2 je (la version Intel) sera mise en vente en mars avec un prix commençant à 1299 €. Le ThinkPad X13 Gen 2 (version AMD) sortira dans les rues en mai, avec un prix commençant à 1139 €.

ThinkPad X13 Yoga

Comme son cousin à clapet ThinkPad X13, le X13 Yoga obtient un écran 16:10 plus grand avec une résolution de 2560×1600. Quatre options d’écran tactile seront proposées: un écran bleu basse consommation à 400 nits, une version 500 nits avec protection de confidentialité et deux versions 300 nits.

Le ThinkPad X13 Yoga sera livré avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4X et 2 To de stockage. Lenovo a déclaré que l’ordinateur portable pouvait atteindre 12,3 heures d’autonomie avec sa batterie de 53 Wh.

Les ports comprennent deux Thunderbolt 4, une prise combinée USB-A, HDMI 2.0 et audio analogique. Les options de mise en réseau incluent le Wi-Fi 6 ainsi que le support LTE. L’ordinateur portable sera mis en vente en avril à partir de 1379 €.

Lenovo Le ThinkPad X13 Yoga sera en vente en avril à partir de 1379 €.

Série ThinkPad T14

Si vous avez besoin d’un peu plus de taille d’écran et d’accéder à un GPU discret, vous pouvez passer à la ligne ThinkPad T14 mise à jour de Lenovo. Bien que cette gamme de produits utilisera toujours des écrans au format 16: 9 standard, ils comporteront des graphiques Nvidia GeForce MX450 dans certains modèles.

Le ThinkPad T14 Gen 2 je mettra en vedette les processeurs Intel de 11e génération compatibles vPro avec des graphiques GeForce MX450 en option. Le T14 Gen 2 je proposera le Wi-Fi 6E et des modems 5G en option avec prise en charge des sous-6. Vous obtiendrez également une webcam 1080p compatible IR pour une meilleure visioconférence et un lecteur d’empreintes digitales. L’ordinateur portable offrira jusqu’à 48 Go de RAM DDR4 / 3200 et 2 To de stockage PCIe. Cette spécification de RAM étrange est probablement basée sur un seul 16 Go de RAM soudé plus le slot DIMM évolutif qui peut accepter jusqu’à un module de 32 Go. L’ordinateur portable pèse 3,2 livres et offre deux ports USB-A, deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD, HDMI 2.0, une prise combo analogique et un port LAN. La batterie de 50 watts heures est évaluée à 10,7 heures en utilisant le test MobileMark 2018.

Lenovo Le ThinkPad T14s est plus léger que le T14 et comportera une batterie plus grande ainsi que LPDDR4X au lieu de DDR4.

À l’instar du ThinkPad X13, Lenovo proposera des versions Ryzen 5000 du ThinkPad T, qui remplaceront les ports Thunderbolt 4 par USB-C standard. La version Intel du ThinkPad T14 sera mise en vente en mars à partir de 1379 €. La version AMD commencera à 1159 € lorsqu’elle sera mise en vente en mai.

Si vous voulez un panneau de 14 pouces mais que vous voulez plus d’autonomie, le ThinkPad T14s Gen 2 est probablement fait pour vous. Il supprime les graphiques discrets et la RAM DDR4, remplaçant cette dernière par la mémoire LPDDRX plus conviviale, mais non évolutive. La batterie est également plus grosse à 57Wh, pour laquelle Lenovo revendique environ 14,5 heures d’autonomie sur la version Intel. Comme le ThinkPad X13 Gen 2, il sera livré avec une version CPU Ryzen 5000. Les variantes AMD et Intel disposent de deux ports USB-A et de deux ports USB-C, dont les versions Intel prendront en charge Thunderbolt 4.

Le T14 et le T14 offrent tous deux plusieurs choix de type d’affichage, de 14 pouces IPS à 300 nits aux panneaux IPS 14 pouces basse consommation à 400 nits, ainsi qu’une option de protection de la confidentialité et un 4K UHD à 500 nits. La version Intel du ThinkPad T14 sortira dans les rues en mars à partir de 1499 €, tandis que la version AMD suivra en mai à partir de 1279 €.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂