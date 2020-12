Les nouveaux téléviseurs Samsung peuvent adapter le HDR à la lumière ambiante

Avec HDR10 + Adaptive, Samsung souhaite enrichir ses nouveaux téléviseurs QLED d’un nouveau format HDR. Avec HDR10 + Adaptive, les images à contraste élevé s’adaptent à la lumière ambiante. Le fabricant suit les traces de Dolby Vision IQ.

Samsung se prépare déjà pour le CES 2021. Entre autres, le constructeur souhaite présenter une nouvelle génération de ses téléviseurs QLED au salon. Pour la première fois, ils devraient également apporter une nouvelle fonctionnalité appelée HDR10 + Adaptive, comme la société l’a annoncé mercredi par communiqué de presse.

Le HDR doit réagir à la lumière ambiante

Comme son nom l’indique, HDR10 + Adaptive est une extension du format HDR HDR10 +. Ceci est couplé à un capteur de lumière ambiante dans le téléviseur. En fonction de la quantité de lumière ambiante mesurée par le capteur, l’affichage HDR doit alors être adapté de manière dynamique.

De cette manière, Samsung veut s’assurer que les téléspectateurs peuvent profiter de la meilleure expérience HDR possible dans n’importe quel environnement d’éclairage. Une technologie similaire appelée Dolby Vision IQ est disponible pour le format Dolby Vision HDR depuis un certain temps.

Le HDR est l’une des technologies télévisuelles les plus intéressantes de ces dernières années. La possibilité d’élargir l’espace colorimétrique et d’afficher plus de gradations de luminosité sur l’écran garantit une image plus réaliste et plastique dans de nombreux cas. Un problème, cependant, est que le contenu HDR a jusqu’à présent été particulièrement efficace lorsque le téléviseur se trouve dans une pièce sombre. En revanche, le HDR ne fonctionne pas de manière aussi impressionnante dans une forte lumière ambiante. Les technologies telles que HDR10 + Adaptive et Dolby Vision IQ commencent à ce stade.

Les différents formats HRD En plus de HDR10 + et Dolby Vision, il existe un certain nombre d'autres formats HDR. Cet article fournit une orientation dans la jungle des formats.

La technologie a aussi ses critiques

Cependant, ces technologies ont également de nombreux critiques parmi les amateurs de cinéma maison. Si vous aimez ajuster vous-même l’image de votre téléviseur pour l’adapter à vos goûts et à vos habitudes de visionnage, vous ne devriez pas vous amuser beaucoup avec des fonctionnalités qui ajustent l’image en permanence. Cependant, HDR10 + peut peut-être aussi être désactivé.

On s’attend à ce que les nouveaux téléviseurs Samsung pour l’année modèle 2021 proposent déjà HDR10 + Adaptive. On ne sait toujours pas si et quand la fonctionnalité peut également être installée sur des modèles plus anciens via des mises à jour logicielles.