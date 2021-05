Les nouveaux RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti prometteurs seront annoncés au Computex le 31 mai, dans les magasins peu de temps après

Dans quelques jours, le salon Computex se tiendra, et bien qu’il se déroulera au format virtuel, des annonces importantes sont attendues. Parmi eux, il a déjà été confirmé que Les nouvelles NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti et 3080 Ti seront dévoilées le 31 mai.

Nous parlons de ces éditions « super vitaminées » des graphiques qui sont avec nous depuis un certain temps, et il a été divulgué que arrivera en magasin dans les premiers jours de juin. On verra à quels prix, mais il est également probable qu’il sera très difficile d’en obtenir un compte tenu de la pénurie de puces.

Plus de puissance et un peu plus de RAM dans le RTX 3080 Ti

Les spécifications qui ont été divulguées de ces nouveaux modèles suggèrent que nous aurons ici des graphiques avec des révisions de votre processeur graphique dans lequel nous avons plus de cœurs dans CUDA, RT et Tensor. Ou ce qui est pareil: plus de puissance dans tous les domaines d’utilisation.

Source: VideoCardz.

Il y aura également un saut intéressant dans le domaine de la mémoire graphique pour le RTX 3080 Ti, qui passera de 10 à 12 Go de mémoire GDDR6X.

Les choses s’améliorent également pour le RTX 3070 Ti, qui bien qu’il ne voit pas sa quantité de mémoire augmenter oui ça va aux modules GDDR6X, ce qui permet d’augmenter la bande passante.

L’annonce de ces graphismes sera accompagnée selon les rumeurs d’un lancement imminent. Le RTX 3080 Ti sera disponible à l’achat à partir du 2 juin 2021Alors que le RTX 3080 Ti sortira en magasin le 9 juin.

Nous savons aussi que NVIDIA plafonnera la capacité d’extraction de crypto-monnaie sur ces graphiques, une mesure qui vise à empêcher les mineurs de s’approprier tout le stock disponible.

Les prix de ces modèles ne sont pas connus, mais ce qui est presque certain, c’est que ce sera très compliqué obtenez-les à ces dates.

Via | WCCFTech