Les nouveaux realme GT 2 et GT 2 Pro recevront des mises à jour Android pendant au moins trois ans

Les nouveaux realme GT 2 et GT 2 Pro recevront un minimum de trois ans de mises à jour Android, élevant ainsi le niveau par rapport aux modèles précédents de la marque.

Lors de l’événement de lancement organisé au MWC 2022, realme a présenté sa nouvelle série d’appareils phares, composée des realme GT 2 et GT 2 Pro. En plus d’un répertoire technique de premier ordre, les nouveaux appareils bénéficient d’avancées logicielles importantes, dont la inclusion de realme UI dans sa version 3.0 basée sur Android 12et le fait d’avoir le support le plus large en termes de mises à jour que nous avons vu dans un mobile de la marque à ce jour.

Et c’est ça, à la fois le realme GT 2 et le GT 2 Pro recevront les mises à jour Android pendant au moins trois anset les mises à jour de sécurité pendant un minimum de quatre ans.

Lors de la présentation de sa nouvelle série d’appareils, la société a réitéré son engagement envers les logiciels en annoncent que les GT 2 et GT 2 Pro sont équipés de realme UI 3.0la dernière version de la couche de personnalisation de l’entreprise, basée sur androïde 12.

En plus de cela, il en a profité pour annoncer l’amélioration de la politique de mise à niveauindiquant que ces deux appareils auront des mises à jour garanties pendant au moins trois ans. Ils recevront également des mises à jour de sécurité pour au moins quatre ans.

Bonne nouvelle!#realmeGT2Series Il est livré avec realme UI 3.0 basé sur Android 12, et les deux modèles recevront des mises à jour Android pendant au moins 3 ans.#MWC2022 pic.twitter.com/iXCS3hFWYo — Andro4all (@andro4all) 28 février 2022

non indiqué à quelle fréquence les mises à jour de sécurité arriveront. En tout cas, c’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensaient se procurer l’un des nouveaux modèles phares de realme, car ils sont au niveau d’autres entreprises telles que OPPO ou OnePlus en termes de support. Aujourd’hui, seul Google –3 ans d’Android et 5 mises à jour de sécurité– et Samsung –4 ans d’Android et 5 mises à jour de sécurité– battent les politiques de groupe BBK-Électronique.

