Les nouveaux radicaux se réunissent 22 ans après leur séparation

SCHLEICH Figurine Schleich 13802 - Veau Simmental

Les vaches et leurs veaux ont une relation très fusionnelle qui dure toute leur vie. Ils se lèchent et se mordillent souvent. Après une séparation, ils se retrouvent grâce à leur voix et à leur odeur. Les veaux naissent généralement une fois par an. Il est très important qu'ils puissent boire du lait maternel