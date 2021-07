Les nouveaux projets de Robert Downey Jr. qui l’éloignent de Marvel

Robert Downey Jr. est l’une des célébrités les plus appréciées d’aujourd’hui pour sa participation à la Univers cinématographique Marvel, où il a joué Iron Man. Comme on le sait, son personnage est mort en Avengers : Fin de partie et il a dit au revoir à la franchise, bien que de nombreux fans soient convaincus qu’il reviendra à un moment donné. L’acteur lui-même a parlé de ce qu’il a en tête et a révélé ce qu’il veut pour son avenir.

Force est de constater que son personnage arrive presque toujours en tête des sondages des personnages les plus aimés des fans, suivi de Captain America de Chris Evans. Personne ne doute que son rôle de Tony Stark était spécial, non seulement pour les téléspectateurs, mais pour lui aussi, puisqu’avant d’être choisi pour faire partie de la saga, il avait une mauvaise réputation pour sa toxicomanie dans les années 90.

Après Endgame, Robert il savait ce qui allait arriver pour sa carrière, et c’est d’arrêter d’être devant les caméras pour jouer un rôle différent dans l’industrie. En 2020, il a créé Perry Mason sur HBO, où il était producteur exécutif, comme cette année avec Dent sucrée sur le service de streaming Netflix, une série déjà classée parmi les meilleures de 2021.

Alors que nous demandons tous son retour à Marvel, semble s’éloigner de plus en plus après avoir cessé de suivre ses anciens collègues sur les réseaux et ce qu’il vient de déclarer dans une interview à FilmWeb. « J’ai des choses formidables et amusantes à venir. Et la façon dont je vais le faire, c’est que je ne vais plus simplement mentir et m’asseoir dans ma remorque entre les configurations. », Il a dit Downey jr.







Dans le discours, il a poursuivi : « Je serai chez Zooms, je me connecterai, j’aurai des dîners après le travail et j’appellerai à l’étranger lorsque je conduis à 6 heures du matin. Cela revient donc à la question ci-dessus, à savoir : » Comment pouvons-nous créer cette nouvelle normalité ? Qu’est-ce que « . Il travaille également sur l’univers de Sherlock Holmes et quant au MCU avait dit précédemment : « Pour moi, l’avenir est incertain ».