Les nouveaux processeurs Intel de la série H promettent des ordinateurs portables de jeu ultralégers

En septembre de l’année dernière, les processeurs Intel Core de 11e génération sont arrivés avec Tiger Lake. Désormais, à l’occasion du CES 2021, la société a présenté une série de nouveautés dans ses processeurs. Parmi tous, se distingue en particulier la nouvelle série H conçue pour offrir d’excellentes performances dans les ordinateurs portables ultralégers.





Essentiellement, les nouveaux processeurs sont destinés à être utilisés dans ordinateurs portables ultralégers où la consommation d’énergie est réduite et l’espace est minimisé Il ne permet pas de températures élevées en raison de la difficulté de dissiper la chaleur. La série H de processeurs Intel de 11e génération impose ici un bond de puissance considérable, selon les chiffres donnés par la marque.

Les ordinateurs portables ultralégers se concentrent généralement sur une longue durée de vie de la batterie, un grand confort de transport et une consommation d’énergie réduite en dépensant plus de l’ordinateur pour les tâches de bureau. Le changement qu’Intel soulève ici avec ses nouvelles puces est de donner à ces ordinateurs portables assez de puissance pour faire plus que simplement écrire des documents dans Word.

Processeurs Core H35

La société a présenté dans cette série H un total de trois nouveaux processeurs. Ce sont les suivants:

Core i7-11375H Édition spéciale

Core i7-11370H

Core i5-11300H

Tous ont un TDP de Prise en charge du transfert de données LPDDR4x 35 W, 4267 MT / s et DDR4 3200 MT / s. Quatre cœurs pour tous et huit threads. La grande différence se trouve dans le modèle Special Edition, qui, grâce à Intel Turbo Boost 3.0, atteint une fréquence d’horloge augmentée jusqu’à 5 GHz.

Processeurs sont basés sur le processus et l’architecture Intel Tiger Lake H35 10nm SuperFin. Par conséquent, ils prennent en charge différentes normes et fonctionnalités telles que Thunderbolt 4 intégré, PCIe 4 ou Intel Killer Wi-Fi 6 ou 6E. Il intègre également des graphiques Xe-LP. La grande absence peut être celle des processeurs de plus de 35W, peut-être les verrons-nous dans le futur.

Il s’agira désormais pour les constructeurs de commencer à intégrer ces nouveaux processeurs Intel dans leurs ordinateurs portables ultralégers. Très probablement, tout au long de ces jours au CES 2021, nous verrons de nouveaux ordinateurs portables annoncés avec la série H d’Intel. De Intel attendez environ 40 nouveaux modèles lancés au cours de ce premier trimestre de 2021.

Via | CNET