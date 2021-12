Les nouveaux plans de la trilogie Spider-Man sont prématurés selon le rapport de suivi

Les fans de Spider-Man de Tom Holland sont devenus très excités très rapidement plus tôt dans la journée lorsque la productrice Amy Pascal a révélé que des plans étaient en place pour continuer à faire des films avec Marvel Studios et qu’une nouvelle trilogie de films était en route. Cependant, presque immédiatement, The Hollywood Reporter a suggéré que les initiés de Sony pensaient que cette annonce était peut-être un peu prématurée car il n’y a actuellement aucun plan d’accord ou en cours de discussion pour une nouvelle trilogie de films Spider-Man comme semblait l’avoir suggéré Pascal en parlant à fandango.

Comme Spider-Man : Pas de chemin à la maison les billets ont été mis en vente à l’avance et ont provoqué l’effondrement de nombreux sites de cinéma sous la pression de milliers de fans désireux de s’assurer une place dans les premières projections du film lorsqu’il arrivera plus tard en décembre. À la suite de cela, Fandango a publié une interview avec Pascal dans laquelle elle a été citée comme exposant l’avenir du web-slinger de Tom Holland en termes non équivoques. L’interview disait :

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU.

Suite à une note d’initiés de Sony selon laquelle bien qu’il existe « une relation solide entre Holland et Feige », et que toutes les parties semblent vouloir poursuivre la collaboration à l’avenir, il semble que les fans doivent simplement laisser ces choses se dérouler à leur rythme. il ne semble certainement pas probable que nous nous dirigions vers un nouveau territoire de Spider-Man dans un avenir relativement proche et beaucoup de planification sera nécessaire avant que tout cela ne se concrétise si c’est le cas.

Sony contrôle les droits de Spider-Man depuis un certain temps maintenant, et contrairement à de nombreux autres personnages de Marvel qui ont retrouvé leur chemin sous la bannière Marvel Studios d’une manière ou d’une autre, Spider-Man va être celui qui ne ne retrouvera pas le chemin du retour à moins que Disney ne parvienne un jour à reprendre Sony Pictures. Au lieu de cela, nous avons une relation potentiellement volatile qui est à la fois lucrative pour les deux parties, mais pourrait également conduire à un certain nombre d’autres obstacles à l’avenir.

Actuellement, Marvel Studios se dirige vers un multivers extrêmement ramifié à la suite des événements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et avec plus de 30 projets déjà en préparation au cours des prochaines années, cela signifierait qu’il faudrait quatre à cinq ans avant qu’un nouveau projet Spider-Man ne soit même sur les cartes, date à laquelle Tom Holland serait considérablement plus âgé que il est maintenant. En comparaison, Sony développe rapidement ses propres personnages Marvel Universe of Spider-Man, avec cette année Venom : qu’il y ait un carnage étant suivi de Morbius au début de l’année prochaine et un Kraven le chasseur film en cours de production. Clairement de la fin de Venom : qu’il y ait un carnage, un croisement avec Spider-Man arrive, et Andy Serkis, qui a réalisé la suite de Venom, a également suggéré que Spider-Man rencontrera Venom à un moment donné, mais pas avant un moment. Avec tant de choses en suspens, nous verrons probablement une certaine clarté arriver à temps.





