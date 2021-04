Les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Pro de Samsung sont fins, légers et intelligents

Samsung a dévoilé mercredi ses nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Les quatre systèmes minces et légers sont conçus avec des fonctionnalités haut de gamme, des améliorations innovantes et des liens étroits avec le reste de l’écosystème de produits Samsung.

Annoncés lors de l’événement virtuel Samsung Unpacked de l’entreprise le 28 avril, les ordinateurs portables sont disponibles en précommande immédiatement et commenceront à être expédiés le 14 mai. Les prix commenceront à 1 000 € pour le Galaxy Book Pro 13 et à 1 100 € pour les ordinateurs portables à clapet Galaxy Book Pro 15. Les modèles convertibles (avec charnières à 360 degrés) commenceront à 1 200 € pour le Galaxy Book Pro 360 13 et à 1 300 € pour le Galaxy Book Pro 360 15. Samsung propose également des remises spéciales via Amazon, Best Buy et sa propre boutique en ligne.

Nous discuterons de certaines des principales fonctionnalités des ordinateurs portables Galaxy Book Pro, et vous trouverez les spécifications de toutes les machines à la fin de cette histoire. Les photos vous montreront les couleurs disponibles: Mystic Blue et Mystic Silver pour les Galaxy Book Pros, et Mystic Navy et Mystic Bronze pour les Galaxy Book Pro 360s.

Très fin, très léger

Samsung Le Samsung Galaxy Book Pro 13 (illustré ici en Mystic Silver) est si fin et léger que vous oublierez qu’il est dans votre sac.

Avons-nous dit que les ordinateurs portables Galaxy Book Pro sont fins et légers? Elles sont. Le plus jeune est le Galaxy Book Pro 13 (illustré ci-dessus), qui pèse 1,93 livres et 11,2 mm d’épaisseur (environ 7/16 pouces) est suffisamment léger pour oublier que vous l’avez dans votre sac. Le plus gros est le Galaxy Book Pro 360 15, qui, à 11,9 mm, a encore un peu moins d’un demi-pouce d’épaisseur. Son poids de 3,06 livres est plumeux pour un ordinateur portable de 15,6 pouces.

«Les nouveaux Galaxy Books sont les conceptions Intel Evo 13 et 15 pouces les plus minces jamais conçues», a déclaré le vice-président exécutif d’Intel, Gregory M. Bryant, dans un communiqué. Les quatre ordinateurs portables ont été diplômés du programme d’innovation des ordinateurs portables Intel Evo, ce qui signifie qu’ils devaient répondre aux exigences de performances, de qualité d’affichage, de connectivité instantanée et d’autonomie de la batterie. Tout sur les ordinateurs portables Galaxy Book Pro est à la pointe de la technologie, des écrans AMOLED aux ports Thunderbolt 4

Dossier de presse Samsung Le Samsung Galaxy Book Pro 15 (illustré en bleu mystique) pèse à peine trois livres, ce qui est léger pour un ordinateur portable de cette taille.

La seule chose qui n’est pas plus mince est le S Pen fourni avec chaque nouveau Galaxy Book Pro 360. Contrairement au stylet élancé que vous avez vu pour les produits Galaxy Note de Samsung et quelques anciens ordinateurs portables Samsung, ce nouveau S Pen est 2,5 fois plus large, le rendant plus confortable pour une utilisation prolongée. Bien sûr, des ordinateurs portables plus minces et des stylos S plus gros signifient qu’il n’y a pas de garage interne, comme cela était possible avec les modèles de stylets, vous sacrifiez donc un peu de commodité.

Une autre responsabilité potentielle des ordinateurs portables plus minces est l’expérience de frappe. Samsung affirme que les ordinateurs portables Galaxy Book Pro ont tous 1 mm de course de clé. Ce n’est pas grand-chose – nous sommes habitués à 1,2 mm à 1,4 mm sur les ordinateurs portables grand public, et parfois jusqu’à 1,7 mm sur les modèles plus gros et plus lourds. La frappe est une expérience subjective, nous devrons donc l’essayer pour décider si le design de Samsung est meilleur en personne que sur papier.

Samsung Le nouveau S Pen est 2,5 fois plus large que le S Pen traditionnel, semblable à un stylet, pour une expérience d’écriture plus confortable.

Samsung est un leader de la technologie d’affichage, nous avons donc des attentes élevées pour les écrans AMOLED des ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Nous voyons cependant que la résolution de tous les modèles est simplement FHD (1920 x 1080). C’est beaucoup pour un ordinateur portable de 13 pouces, mais cela pourrait sembler plus granuleux sur un ordinateur portable de 15,6 pouces. Nous devrons voir à quoi cela ressemble vraiment si nous pouvons examiner l’un des plus grands modèles.

L’une des rares fonctionnalités un peu décevantes est la webcam intégrée. Sa résolution 720p est toujours la plus courante sur les ordinateurs portables. Maintenant que la visioconférence est une expérience quasi universelle, les lacunes du 720p deviennent évidentes. Une webcam 1080p aurait pu mieux s’intégrer dans la composition haut de gamme globale de la famille Galaxy Book Pro.

Fonctionnalités et intégrations intelligentes

Samsung Le Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (illustré en Mystic Navy) est livré avec le nouveau S Pen pour écrire et dessiner.

Samsung a intégré beaucoup d’intelligence dans chaque ordinateur portable. Le plus intrigant est l’Intelligent Performance Manager, qui ajuste le comportement du ventilateur, de la température et de la batterie de l’ordinateur portable en fonction de ce que vous faites avec l’ordinateur portable. Alors que le mode par défaut équilibre tous les facteurs, l’ordinateur portable donnera la priorité aux performances pour les jeux et le travail créatif, réduira les choses pour économiser la batterie ou éteindra entièrement les ventilateurs sur batterie si vous avez besoin de silence. L’Intelligent Color Engine, qui peut ajuster la qualité des couleurs de votre écran en fonction de votre activité (si l’application que vous utilisez le prend en charge), fonctionne de près.

Les ordinateurs portables Galaxy Book Pro s’intègrent à d’autres produits Samsung. En utilisant Link to Windows et Microsoft Your Phone, vous pouvez exécuter jusqu’à 5 applications mobiles à partir de votre smartphone Samsung sur le Galaxy Book Pro, et envoyer / recevoir des messages texte, des appels téléphoniques et des notifications depuis votre téléphone via l’ordinateur portable. La fonction Second écran vous permet d’utiliser une tablette Galaxy comme écran supplémentaire. Vous pouvez même gérer les appareils intelligents SmartThings via une application Windows. Si vous avez déjà investi dans l’écosystème Samsung, un ordinateur portable Samsung pourrait être un ajout pratique.

Spécifications du Galaxy Book Pro, du Galaxy Book Pro 360

Il y a plus à explorer dans ces nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360, et nous espérons creuser plus profondément si nous pouvons examiner une unité. Pour l’instant, nous pouvons lister les spécifications de chaque nouveau modèle ci-dessous.

Samsung Galaxy Book Pro 13

Prix ​​de départ: 1 000 €

1 000 € CPU: Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake)

Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake) RAM: 8 Go de LPDDR4X

8 Go de LPDDR4X Stockage: Jusqu’à 512 Go de SSD NVMe

Jusqu’à 512 Go de SSD NVMe Graphique: Intel Xe (intégré)

Intel Xe (intégré) Affichage: 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) AMOLED

13,3 pouces FHD (1920 x 1080) AMOLED Ports / Connectivité: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, MicroSD, prise audio

Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, MicroSD, prise audio La mise en réseau: Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E Dimensions: 11,98 x 7,86 x 0,44 pouces

11,98 x 7,86 x 0,44 pouces Poids: 1,93 livres

1,93 livres La batterie: 65 Wh

65 Wh Couleurs: Bleu mystique, argent mystique

Samsung Galaxy Book Pro 15

Prix ​​de départ: 1 100 €

1 100 € CPU: Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake)

Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake) RAM: Jusqu’à 16 Go de LPDDR4X

Jusqu’à 16 Go de LPDDR4X Stockage: Jusqu’à 512 Go de SSD NVMe

Jusqu’à 512 Go de SSD NVMe Graphique: Intel Xe (intégré)

Intel Xe (intégré) Affichage: AMOLED 15,6 pouces FHD (1920 x 1080)

AMOLED 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) Ports / Connectivité: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, MicroSD, prise audio

Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, MicroSD, prise audio La mise en réseau: Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E Dimensions: 13,99 x 8,89 x 0,46 pouces

13,99 x 8,89 x 0,46 pouces Poids: 2,31 livres

2,31 livres La batterie: 68 Wh

68 Wh Couleurs: Bleu mystique, argent mystique

Samsung Galaxy Book Pro 360 13

Samsung Le Galaxy Book Pro 360 13 est présenté en Mystic Bronze.

Prix ​​de départ: 1 200 €

1 200 € CPU: Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake)

Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake) RAM: LPDDR4X 8 Go ou 16 Go

LPDDR4X 8 Go ou 16 Go Stockage: Jusqu’à 512 Go de SSD NVMe

Jusqu’à 512 Go de SSD NVMe Graphique: Intel Xe (intégré)

Intel Xe (intégré) Affichage: 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) Super AMOLED

13,3 pouces FHD (1920 x 1080) Super AMOLED Ports / Connectivité: Thunderbolt 4, deux USB-C, MicroSD, prise audio

Thunderbolt 4, deux USB-C, MicroSD, prise audio La mise en réseau: Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E, 5G

Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E, 5G Dimensions: 11,9 x 7,95 x 0,44 pouces

11,9 x 7,95 x 0,44 pouces Poids: 2,29 livres

2,29 livres La batterie: 63 Wh

63 Wh Couleurs: Mystic Navy, Mystic Bronze

Samsung Galaxy Book Pro 360 15

Prix ​​de départ: 1 300 €

1 300 € CPU: Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake)

Processeur Intel Core i5 / Core i7 de 11e génération (Tiger Lake) RAM: LPDDR4X 8 Go ou 16 Go

LPDDR4X 8 Go ou 16 Go Stockage: SSD NVMe jusqu’à 1 To

SSD NVMe jusqu’à 1 To Graphique: Intel Xe (intégré)

Intel Xe (intégré) Affichage: 15,6 pouces FHD (1920 x 1080) Super AMOLED

15,6 pouces FHD (1920 x 1080) Super AMOLED Ports / Connectivité: Thunderbolt 4, deux USB-C, MicroSD, prise audio

Thunderbolt 4, deux USB-C, MicroSD, prise audio La mise en réseau: Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E, 5G

Bluetooth 5.1, 802.11ax 2×2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, compatible Wi-Fi 6E, 5G Dimensions: 13,97 x 8,98 x 0,47 pouces

13,97 x 8,98 x 0,47 pouces Poids: 2,29 livres

2,29 livres La batterie: 63 Wh

63 Wh Couleurs: Mystic Navy, Mystic Bronze

