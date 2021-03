Les nouveaux OnePlus 9 et 9 Pro sont officiels avec un design renouvelé et un appareil photo Hasselblad

Les OnePlus 9 et 9 Pro sont déjà officiels. C’est ce que vous devez savoir à leur sujet.

OnePlus vient de rendre officiel Série OnePlus 9, formé par OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Les deux terminaux sont en tête du catalogue mobile de la marque pour cette 2021, et selon l’entreprise, ils représentent le la plus grande avancée de l’histoire de l’entreprise dans le domaine de la photographie.

Pour y parvenir, la signature s’est associé à la firme suédoise historique Hasselblad, spécialisée dans l’imagerie numérique depuis les années 1940.

OnePlus 9 Series, toutes les informations

Les nouveaux terminaux arrivent avec un design complètement renouvelé par rapport aux modèles de l’année dernière. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro ont tous deux un module de caméra arrière situé dans le coin supérieur gauche, qui abrite un total de 3 caméras sur le OnePlus 9, et de 4 sur le OnePlus 9 Pro.

Sur le devant, on trouve un écran qui occupe presque tout le de la surface, avec un trou situé dans le coin supérieur gauche.

L’une des caractéristiques distinctives de la conception se trouve dans le Timbre Hasselblad intégré dans le module caméra. Ce sceau fait référence à la accord et collaboration réalisée entre les deux sociétés, par laquelle l’expérience photographique avec le téléphone a été améliorée, grâce à un profil d’étalonnage des couleurs plus naturel et précis.

Le système de caméra en question est dirigé par un Appareil photo 48 mégapixels signé Sony. Dans le OnePlus 9 Pro, ce capteur est créé par les Japonais en fonction des besoins de OnePlus, et devrait donc offrir une expérience légèrement supérieure.

Une nouveauté importante est la capacité de capturer des images RAW 12 bits.

Le capteur secondaire est un 50 mégapixels ultra grand angle, présent à la fois dans le OnePlus 9 et le 9 Pro.

Article en développement …

