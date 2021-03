Les nouveaux mutants ignoreront Disney + et passeront à HBO Max à la place en avril

Pour ceux qui ne se sont pas rendus au théâtre l’année dernière pour voir Les nouveaux mutants, ou ne l’avez pas encore loué / acheté en vidéo domestique, l’adaptation de Marvel Comics fait enfin son chemin vers un service de streaming le mois prochain. Bien que probablement pas celui qui vient à l’esprit. Le lourd d’horreur X Men Le spin-off devrait faire ses débuts sur HBO Max, et non sur Disney +, en avril. Cela peut surprendre beaucoup, car Disney possède Marvel et, grâce à la fusion avec Fox il y a quelques années, tous les X Men films aussi.

La nouvelle a été révélée récemment par HBO Max. Le service de streaming a récemment publié une liste de tous les titres qui seront mis à la disposition des abonnés en avril. Parmi eux se trouve Les nouveaux mutants, qui fait ses débuts le 10 avril. Ce sera la première fois que le film Marvel sera disponible sur un service de streaming. Il a été initialement publié sur Blu-ray / DVD et 4K Ultra HD en novembre et a été disponible à la location numérique. Mais ceux qui sont abonnés à HBO Max auront désormais la chance de regarder le film sans frais supplémentaires en quelques jours.

Quant à savoir pourquoi le film fait ses débuts sur HBO Max et non sur Disney +, cela a probablement à voir avec des accords de licence préexistants qui étaient en place bien avant la fusion Disney / Fox. Bon nombre de ces accords sont conclus des années à l’avance. Bien avant que Disney ne sache qu’ils allaient acheter la plupart des actifs médiatiques de Fox. Et bien avant que Disney ne sache qu’ils allaient rivaliser avec Netflix dans le jeu en streaming en lançant Disney +. Les nouveaux mutants arrivera sans aucun doute sur Disney + à un moment donné dans le futur. On ne sait tout simplement pas exactement quand cela se produira.

Les nouveaux mutants a été produit par Fox avant la fusion Disney. Basé sur la série de bandes dessinées du même nom, il se déroule dans le X Men univers et se concentre sur cinq jeunes mutants qui sont forcés de subir un traitement dans une institution secrète, prétendument pour les guérir des dangers de leurs pouvoirs. Mais il est bientôt clair que leur confinement fait partie d’une bataille beaucoup plus grande entre les forces du bien et du mal. Il a été réalisé par Josh Boone, avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga composant le casting.

Le film a été essentiellement placé sur l’étagère pendant des années, ramassant la poussière. Disney a finalement laissé Josh Boone le terminer et il est sorti en août 2020 alors que les cinémas tentaient de rouvrir aux États-Unis.Il n’a pas réussi à recueillir beaucoup d’amour critique et n’a gagné que 44 millions de dollars, au total, au box-office. De loin le pire de tous X Men film à ce jour. Il a également été le dernier produit par Fox X Men film, avec les droits maintenant entre les mains de Marvel Studios. Un redémarrage de la franchise est prévu dans les limites de l’univers cinématographique Marvel. Les nouveaux mutants arrive le 10 avril sur l’application de streaming HBO Max.

Sujets: The New Mutants, Disney Plus, HBO Max, Streaming