Les nouveaux mutants deviennent tranquillement un succès dormant en streaming

Les nouveaux mutants obtient une seconde chance de vivre en streaming. L’adaptation de Marvel Comics, qui avait été retardée pendant des années, a finalement fait son chemin dans les salles en août. Il est sorti à un moment extrêmement incertain et, malheureusement pour Disney, le film n’a pas été livré au box-office. Cependant, maintenant que les gens peuvent le regarder dans le confort de la maison, le film génère pas mal de revenus, car il a récemment dépassé les palmarès de deux des plus grands détaillants numériques.

Au cours du week-end le plus récent, Les nouveaux mutants en tête des classements sur FandangoNOW et Vudu. Ce n’était pas seulement en termes de locations. C’était en termes de revenus. Le film est disponible à la location pour 5,99 € ou à l’achat pour 19,99 € numériquement. D’autres films tels que Mulan et Viens jouer sont fixés à un prix de location VOD premium de 19,99 €. Pourtant, c’était le thème de l’horreur X Men spin-off qui a réussi à battre la concurrence sur les deux plateformes. La grande question maintenant est de savoir combien de temps le film peut-il réussir à rester au top et cela suffira-t-il à en faire un succès financier.

Les nouveaux mutants a été la première version de niveau blockbuster à obtenir une version large une fois les salles rouvertes. Au total, il n’a rapporté que 45 millions de dollars au box-office mondial. Ce serait un week-end d’ouverture moyen pour la plupart des films de super-héros dans des circonstances normales. En tant que tel, il a un longue chemin à parcourir avant de pouvoir générer des bénéfices. Mais c’est un début encourageant. Cependant, il faudra beaucoup de locations et de ventes de Blu-ray pour faire la différence.

Le film Marvel du réalisateur Josh Boone a été produit à l’origine par Fox avant la fusion avec Disney. Les désaccords sur la direction créative ont finalement abouti à son abandon jusqu’à ce que Disney donne à Boone le feu vert pour terminer. Les nouveaux mutants. Comme le raconte Boone, le film que nous avons vu représente sa vision. Les critiques et le public n’ont pas très bien répondu à cette vision. Il détient actuellement une cote d’approbation critique de 33% sur Rotten Tomatoes, qui va de pair avec une cote d’audience de 56%. Le casting comprend Blu Hunt, Henry Zaga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton et Alice Braga.

En fin de compte, cela sert de conclusion à la version de Fox de la franchise X-Men. 2019 Phénix sombre était la finale, convenable X Men film. Il a fallu bombardé au box-office. Mais Les nouveaux mutants a la particularité d’être la dernière entrée de la franchise produite par Fox à sortir avant que les mutants ne soient redémarrés dans l’univers cinématographique Marvel. Vous pouvez consulter les dix meilleurs graphiques Vudu et FandangoNOW ci-dessous. Les nouveaux mutants est désormais disponible en numérique, Blu-ray et 4K Ultra HD chez 20th Century Studios.

Les dix meilleurs titres de Vudu

1. Les nouveaux mutants

2. Déséquilibré

3. Viens jouer

4. Mulan

5. L’informateur

6. Masque de fer

sept. Amour et monstres

8. Jiu Jitsu

9. Combat de poussins

dix. Elfe

Les dix meilleurs titres de FandangoNOW

1. Les nouveaux mutants

2. Déséquilibré

3. Viens jouer

4. L’informateur

5. Mulan

6. Masque de fer

sept. Combat de poussins

8. Amour et monstres

9. Jiu Jitsu

dix. Pays de rêve

Sujets: Les nouveaux mutants