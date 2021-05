Les nouveaux moniteurs «gaming» de la famille Acer Predator promettent beaucoup: ils sont livrés avec HDMI 2.1, jusqu’à 42,5 « et HDR

Le grand événement annuel d’Acer nous réserve quelques surprises. Dans l’avalanche de nouveaux produits que la société taïwanaise a dévoilés, nombre d’entre eux ont été conçus pour séduire les joueursLes trois moniteurs que nous avons rassemblés dans cet article ont retenu notre attention. Et, comme vous êtes sur le point de le découvrir, ils méritent leur dose de notoriété.

Le plus spectaculaire des trois est sans aucun doute le Predator CG437K S, une bête de 42,5 pouces équipée de la connectivité HDMI 2.1 et déterminée à défier le téléviseur du salon pour le trône qu’il occupe en tant que centre de divertissement dans bon nombre de nos maisons.

Chaud sur ses talons vient le Predator X38 S, un écran ultra-large avec une couverture de couleurs fantastique et 175 Hz. Et enfin, le Prédateur X28 aspire à être l’option pour les budgets les plus serrés. C’est ainsi que ces moniteurs les dépensent.

Comment connaître les composants de votre PC (RAM, graphiques, CPU …) et l’état dans lequel ils se trouvent

Nouveaux moniteurs Acer Predator (2021): spécifications techniques

Prédateur CG437K S prédateur x38 s prédateur x28 PANNEAU Écran LCD VA 4K UHD 8 bits de 42,5 po + haute fréquence FRC Écran LCD IPS 21: 9 8 bits 37,5 po + A-FRC Écran LCD Full HD IPS 8 bits de 28 po + haute fréquence FRC résolution 3840 x 2160 points 3840 x 1600 points 1920 x 1080 points fréquence de rafraîchissement 144 Hz Jusqu’à 175 Hz (mode overclocking) 155 Hz (mode overclocking) temps de réponse 1 ms (VRB) Jusqu’à 0,3 ms (GtG) 1 ms (GtG) contraste natif 4000: 1 1000: 1 1000: 1 luminosité native 750 lentes 450 lentes 300 lentes hdr HDR1000 HDR600 HDR400 couverture de couleur 90% DCI-P3 98% DCI-P3 90% DCI-P3 angles de vision 178º / 178º 178º / 178º 178º / 178º connectivité 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x USB 2.0 x 2 / 3.0 x 3 + concentrateur USB-B 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x sortie audio, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 et 1 x USB-B 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x sortie audio, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 et 1 x USB-B haut-parleurs 2 x 10 watts 2 x 7 watts 2 x 2 watts

Predator X38 S: cet ultra-panoramique veut nous intimider avec sa couleur et ses 175 Hz

Le cœur de ce moniteur est un panneau LCD IPS de 37,5 pouces légèrement incurvé avec un rapport hauteur / largeur de 21: 9 supposé être très immersif. Son taux de rafraîchissement natif est de 144 Hz et sa résolution de 3840 x 1600 points, mais il peut atteindre un 175 Hz absolument négligeable en utilisant le overclocking. Selon Acer, il montre un temps de réponse minimum GtG seulement 0,3 ms, ce qui pourrait vous mettre dans la ligne de mire des joueurs avec un esprit de compétition.

Son contraste natif, 1000: 1, n’éblouit pas, mais ce n’est pas mal, d’autant plus qu’il utilise une dalle IPS, une technologie qui ne se distingue pas exactement par son contraste. Bien sûr, miser précisément sur cette technologie lui permet de briller dans la reproduction des couleurs avec une couverture de la 98% de l’espace DCI-P3, donc cela peut être une option intéressante, en plus de jouer, pour créer du contenu. Une dernière remarque: sa capacité maximale de livraison de luminosité est de 750 nits.





Predator CG437K S: une bête de 42,5 « qui se démarque par son interface HDMI 2.1

Le truc de la bête n’est pas quelque chose de gratuit. Et c’est que ce moniteur peut vraiment être utilisé pour remplacer la télévision que de nombreux joueurs ont dans le salon ou le salon, surtout si nous n’avons pas d’espace pour parier sur un téléviseur de 55 pouces ou plus (et si nous passons de regarder les chaînes de la TNT). Il utilise un panneau LCD VA avec une résolution 4K UHD et, comme vous pouvez le voir dans le tableau des spécifications, il se démarque, comme on peut s’y attendre d’un modèle qui mise sur la technologie VA, en raison de son contraste natif (4000: 1).





L’une de ses caractéristiques les plus attrayantes est l’incorporation de deux connecteurs HDMI 2.1 qui peuvent être utilisés pour transporter des signaux 2160p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cependant, Acer n’a pas négligé les autres paramètres de ce moniteur. Et c’est qu’il a un temps de réponse de 1 ms (VRB), une capacité de livraison de luminosité native de 750 lentes (les pics maximum arrivent selon Acer à 1000 nits) et une couverture de 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Comme vous pouvez le voir, c’est un moniteur équilibré qui s’intègre assez bien dans la liste des options à considérer pour de nombreux joueurs.





Predator X28: Tuez-les en restant silencieux avec des performances modestes mais équilibrées

Jetez simplement un œil au tableau des spécifications pour vous rendre compte que ce moniteur n’est pas aussi étonnant que les deux écrans de la famille Predator avec lesquels il partage la vedette. Même ainsi, ce n’est pas mais que rien de mal. Et c’est que son cœur est un panneau LCD IPS Full HD de 28 pouces capable d’atteindre grâce au overclocking ongle Taux de rafraîchissement de 155 Hz.





Ses autres chiffres sont à égalité avec ce que vous vous attendez à trouver sur un moniteur pour le jeu À la pointe de la technologie: il a un temps de réponse GtG de 1 ms, un contraste natif de 1000: 1, une délivrabilité de luminosité native de 300 nits et une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 de 90%. Ce ne sont pas des spécifications exceptionnelles, mais il est clair que ce moniteur veut garder le prix sous contrôle. En tout cas, il a quelque chose d’important en commun avec ses grands frères: il utilise un tableau de bord 8 bits + FRC, une fonctionnalité qui risque de ne pas convaincre certains joueurs.





Nouveaux moniteurs Acer Predator (2021): prix et disponibilité

Acer n’a pas encore annoncé la date d’arrivée de ces moniteurs en magasin, ni leur prix, mais nous mettrons à jour cet article avec ces informations dès qu’elles seront disponibles.

Plus d’informations | Acer