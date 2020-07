Les nouveaux matchs de football de 2K Sports mettront en vedette les joueurs actuels de la NFL

Les nouveaux jeux vidéo de football créés par 2K Sports mettront en vedette de vrais joueurs de la NFL en plus des équipes de la NFL, grâce à un nouvel accord de licence entre l’éditeur et la NFL Players Association, ont annoncé jeudi les sociétés.

L’accord donne à 2K Sports le droit d’utiliser les noms, les numéros, les images et les ressemblances de plus de 2000 joueurs actuels de la NFL dans ses prochains matchs. Les conditions financières de l’accord – qui a été gérée par OneTeam Partners, qui représente la NFLPA dans les accords de licence de groupe – n’ont pas été divulguées, ni sa durée. Nous avons demandé à 2K des détails et nous mettrons à jour cet article avec toutes les informations que nous recevrons.

La nouvelle de jeudi fait suite à l’annonce en mars que 2K Sports se remettait dans le secteur du football de jeu vidéo, après avoir signé un accord pluriannuel avec la NFL en vertu duquel l’éditeur produira plusieurs matchs de football sous licence NFL. Ce seront les premiers titres de football de 2K Sports depuis 2007 sans licence Football All-Pro 2K8.

Ce que nous savons, c’est que 2K prévoit de produire des matchs de football «axés sur des expériences amusantes, abordables et sociales», selon le président David Ismailer. En effet, son contrat avec la NFL est limité aux «expériences de jeux vidéo de football sans simulation», car Electronic Arts conserve les droits exclusifs de création de titres de football de simulation sous licence NFL – dans le cadre d’accords à long terme pour la franchise Madden NFL qu’EA a récemment étendue avec la NFL et la NFLPA jusqu’en mai 2026.

2K n’a pas fourni d’autres détails sur les jeux en question, affirmant seulement qu’il avait plusieurs titres «aux premiers stades de développement» et qu’ils devraient sortir à partir de 2021. Le déploiement devrait commencer au cours de Take-Two L’exercice 2022 d’Interactive, ce qui signifie que la première fenêtre de publication possible est avril 2021. (Take-Two est la société mère de 2K.)

Au risque de trop lire dans les informations disponibles, nous pouvons essayer d’en déduire quelques détails supplémentaires sur les types de jeux de football que 2K fait. L’accord de licence de l’éditeur avec la NFLPA couvre des milliers de joueurs actuels, des stars de premier plan telles que le demi offensif des New York Giants Saquon Barkley aux contributeurs non annoncés comme les longs vivaneaux d’une unité spéciale. Mais il est difficile d’imaginer que 2K prendrait la peine d’inclure une liste complète de 53 joueurs actifs pour chacune des 32 équipes de la ligue dans un jeu vidéo sans simulation, à moins qu’il ne construise quelque chose qui était du dessin animé mais finalement un solide fac-similé du football, comme celui de Metalhead Software. Série Super Mega Baseball.

Pensez aux franchises NFL Blitz ou NFL Street, qui offraient toutes deux des expériences de football de style arcade avec une action sept contre sept au lieu du format 11 contre 11 du jeu authentique de la NFL. Le propre titre de basketball arcade de 2K Sports, Terrains de jeux NBA 2K 2, présente des joueurs actuels et retraités de la NBA dans des matchs à deux contre deux. Considérez maintenant la citation suivante du président de 2K Ismailer dans le communiqué de presse de jeudi.

«Nous sommes ravis de travailler avec la NFLPA et OneTeam pour amener les plus grandes et meilleures stars du football aux matchs sur lesquels nous travaillons», a déclaré Ismailer. «Nous voulons offrir aux fans des expériences authentiques, mémorables et amusantes, et avoir une liste de vrais héros sportifs par le biais de la Players Association et de OneTeam est un élément essentiel pour tenir cette promesse.»

Bien que 2K ait peut-être signé un accord qui couvre tout le monde dans la NFL, il semble que l’éditeur ne s’intéresse vraiment qu’aux grands noms – après tout, c’est ce que vous voudriez mettre en évidence dans des jeux conçus pour être amusants et abordables. et expériences sociales. Bien sûr, cela ne signifie pas que 2K ne plongerait pas plus loin dans les listes de la NFL pour, par exemple, un jeu MyTeam autonome avec des cartes à collectionner virtuelles. Mais il semble plus probable qu’improbable que la liste initiale de 2K inclura quelque chose qui s’apparente à une version de football de NBA 2K Playgrounds.