Les nouveaux mariés affichent une facture de 240 € pour les invités au mariage qui ne se présentent pas

Vous ne pouvez pas vous rendre à un mariage à cause des craintes liées au COVID-19, vous ne voulez pas voyager ou vous avez simplement oublié de confirmer votre présence ? Vous pourriez avoir à payer un prix pour cela.

Les jeunes mariés de Chicago, Dedra et Doug Simmons, semblent penser après avoir affiché une facture de 240 € à des invités de mariage absents.

Les jeunes mariés ont maintenant déclenché un débat en ligne sur leur situation, suscitant à la fois des critiques et un soutien pour leur décision de le faire.

Les jeunes mariés ont envoyé une facture aux invités du mariage absents.

Les jeunes mariés se sont récemment mariés au Royalton Negril Resort and Spa en Jamaïque, ce qui était très coûteux car ils devaient payer pour chaque siège à l’avance. Même s’ils ont invité 109 personnes, il leur manquait huit puisque seulement 101 des invités se sont présentés.

Tout le monde a dû répondre à l’événement et malheureusement pour le couple, ces huit personnes n’ont jamais répondu, donc elles ne se sont pas présentées au mariage.

Cependant, ce qui a bouleversé les jeunes mariés, c’est que ceux qui n’ont pas RSVP n’ont pas eu la courtoisie de dire au couple qu’ils ne pouvaient pas le faire, au lieu d’ignorer et de ne pas RSVP à l’invitation après plusieurs invitations.

« Si ces huit personnes avaient dit: » Doug, Dedra, nous ne pouvons pas y arriver « , nous l’aurions parfaitement compris, cela n’aurait posé aucun problème », a déclaré Doug Simmons à NBC Chicago.

Lorsque les jeunes mariés sont rentrés chez eux, Doug s’est immédiatement mis au travail et a créé une facture qui comprenait le coût de deux sièges à leur mariage et l’a publiée sur les réseaux sociaux. Doug a déclaré à NBC Chicago: « Nous n’avons jamais eu l’intention de l’envoyer … Cela fait plus mal de le montrer. »

Après la publication, ils reconnaissent que c’était mesquin de le faire, comme Doug l’a dit au NY Post, il a eu un « petit mesquin – mais je ne suis pas une personne insignifiante qui va facturer quelqu’un ».

La facture, que les jeunes mariés ont intitulée « No Call, No Show Guest », indique que « Parce que vous ne nous avez pas appelé ou donné un avis approprié que vous ne seriez pas présent, ce montant est ce que vous nous devez pour le paiement. vos sièges à l’avance. »

La facture a reçu des réactions mitigées.

Les jeunes mariés possèdent tous deux de petites entreprises et depuis la publication de la facture, ils ont reçu du soutien et des dons du monde entier, cependant, certains n’étaient pas des plus gentils.

Dedra a déclaré que certaines personnes avaient commenté la facture en disant qu’il s’agissait d’un comportement de fauché et qu’elles « n’auraient pas dû avoir un mariage qu’elles ne pouvaient pas se permettre. Tacky, sans classe. »

Même si certains pensaient que c’était un acte sans classe, Doug a déclaré que cela valait la peine de publier la facture car c’était un « moment propice à l’apprentissage ».

« Nous leur aurions donné le bénéfice du doute s’ils nous avaient tendu la main, mais le fait que vous ne l’ayez pas tendu. »

