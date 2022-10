Les nouveaux lieux de Westeros qui seront présentés dans la saison 2 de « House Of The Dragon »

La Première saison de « Maison du Dragon» (« La maison du dragon ») a suscité la nostalgie des fans qui espéraient revoir Westeros à l’écran. Avec lui pub saison 2nous verrons très probablement de nouveaux lieux antiques.

Certains des principaux lieux qui sont apparus jusqu’à présent dans la série HBO Max sont King’s Landing, Driftmark et Dragonstone. De plus, des aperçus de harenhal et Pentos.

Dans une récente interview avec Variety, Ryan Condal, le showrunner de « House of the Dragon » a expliqué que la guerre civile, connue sous le nom de Dance of Dragons, se déroulerait dans différentes parties de Westeros et des environs.

« La guerre à venir nécessite des alliances de différents royaumes et armées sur la carte de Westeros. Je ne pense pas que nous allons être aussi vastes que « Game of Thrones », mais il y aura certainement de nouveaux mondes à venir. Et beaucoup d’endroits que vous n’avez pas forcément vus dans la série originale.« , il expliqua.

LES NOUVEAUX LIEUX À MONTRER DANS LA SAISON 2 DE « MAISON DU DRAGON »

1.Winterfell

Si nous nous attendons à ce que la prochaine saison ne saute pas le processus de négociation de Jacaerys Velaryon avec les seigneurs de Westeros, nous pourrons alors revoir le château de Winterfell à l’écran. Le fils aîné de Rhaenyra Targaryen doit convaincre Seigneur Cregan Stark rejoindre le camp des Noirs.

Bien que la capitale du Nord soit déjà apparue à plusieurs reprises dans « Game of Thrones », on verrait cette fois-ci les changements du lieu ayant eu lieu près de 200 ans plus tôt.

Winterfell est le château ancestral de la Maison Stark et aurait été construit par Brandon le Bâtisseur, avec l’aide de géants, après la Longue Nuit. Cependant, les Maesters pensent qu’il a été construit en plusieurs parties à différentes époques.

2. L’Eyrie (Le Nid d’Aigle)

Avant d’atteindre le Nord, Jacaerys s’arrêtera au Nid d’Aigle pour avoir une audience avec Lady Jeyne Arryn, Gardienne du Val. Ce château construit au sommet d’une montagne est également apparu dans « Game of Thrones ». Vous vous souviendrez du passage de Sansa Stark et Tyrion Lannister lorsque Lysa Arryn (anciennement Tully) était la régente.

Le château impénétrable a été construit par Roland I Arryn, car il pensait que la forteresse de la Porte de la Lune n’était pas comparée à d’autres bâtiments tels que Casterly Rock et la tour d’Antigua. La construction du Nido de Aguilas s’est déroulée sur plusieurs générations.

Eagle’s Nest est le siège de la maison Arryn. Il est déjà apparu dans « Game of Thrones » et pourrait aussi le faire dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

3. Oldtown (Antigua) et le Dominion

Au sein du domaine, il y aura de nombreuses batailles importantes à mener et Ormund Hightower sera chargé de diriger les rangs de sa famille. Il est donc possible que nous puissions voir la majestueuse ville d’Antigua et la tour des Hightowers.

L’une des batailles du Reach se déroule à Honeywine, une grande rivière de la région.

4. Le repos des tours

Dans les Crownlands, une bataille majeure aura lieu vers le début de la prochaine saison. La maison Staton, alliée aux Noirs, sera attaquée par les Verts et demandera de l’aide. Rhaenys Targaryen ira les assister et la bataille de Rook’s Rest sera déclenchée.

5. Le Gosier (El Gaznate)

Dans l’épisode 10 de la première saison, Lord Corlys Velaryon mentionnait qu’une bonne stratégie pour faire pression sur les verts était de prendre le contrôle de Gaznate. Il s’agit d’un détroit maritime entre Peyredragon et Massey’s Hook. S’ils le bloquaient, ils pourraient couper l’approvisionnement de King’s Landing.

Une confrontation importante, appelée la bataille de Gaznate, aura lieu ici contre la triarchie.

6. Les Riverlands

Le côté noir remportera sa première victoire rapide à la bataille de Burning Mill au début de la danse avec les dragons. Daemon Targaryens et les Blackwood ont vaincu les Brackens et capturé Stone Hedge.