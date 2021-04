Les nouveaux jeux de PS Now sont uniquement PS4, Sony ne confirme aucun chemin de mise à niveau PS5

Mettre à jour: Sony a confirmé que les derniers ajouts à PlayStation maintenant, en particulier Marvel’s Avengers et Borderlands 3, ne sont que les versions PlayStation 4. Il y avait eu des espoirs persistants que l’absence de chemin de mise à niveau PS5 pourrait être due à une erreur, mais cela est intentionnel selon l’organisation.

Square Enix a expliqué que les fans pourront transférer leur sauvegarde de la version PS4 de Marvel’s Avengers vers l’édition PS5 s’ils choisissent d’acheter le jeu à une date ultérieure.

Histoire originale: Sony est grand PlayStation maintenant La mise à jour de cette semaine est l’une des meilleures depuis longtemps, avec Marvel’s Avengers et Borderlands 3 faisant tous deux partie de la gamme, illustrant l’engagement de l’entreprise envers le service d’abonnement. Cependant, c’est aussi une démonstration de la désordre du modèle d’adhésion du fabricant, car malgré les deux titres mettant en vedette mises à niveau gratuites de PS4 à PS5, vous ne pourrez jouer qu’à la version de dernière génération.

Il y avait une certaine confusion à ce sujet plus tôt dans la semaine, nous avons donc décidé de le tester. En utilisant notre abonnement PS Now sur PS5, nous avons pu diffuser les versions PS4 de chacun des titres susmentionnés. Vous pouvez également télécharger les jeux sur votre disque dur, mais vous pouvez seul télécharger les versions de dernière génération; si vous souhaitez «passer» à l’édition PS5, vous devrez payer efficacement pour le jeu.

PS Now, tel qu’il est actuellement, est un service PS4 – il n’y a pas de jeux PS5 inclus. Cependant, nous pensons que cela souligne une fois de plus la transition désordonnée que traverse la console de Sony. Avec les Avengers et Borderlands 3 de Marvel offrant des versions PS5 natives avec des mises à niveau gratuites, de nombreux abonnés PS Now avaient à juste titre supposé qu’ils auraient également accès aux ports de nouvelle génération. Ce n’est pas le cas.

C’est toujours une bonne mise à jour pour le service d’abonnement, mais c’est peut-être un rappel que le détenteur de la plate-forme doit revenir un peu à la planche à dessin ici. Malgré les efforts déployés pour améliorer la qualité de PS Now – qui, pour être honnête, a eu un certain succès – il ne semble toujours pas que l’entreprise prenne le service au sérieux. Espérons que d’ici la fin de l’année, l’organisation aura tout remanié, de sorte que les malentendus comme celui-ci cessent d’exister.