Les nouveaux iPhones et iOS 16 sont sur le point d’accéder à l’affichage Always On et à d’autres changements cosmétiques

30 mai 2022 16:25:14 IST

L’un des événements les plus attendus d’Apple, la WWDC ou Worldwide Developers Conference, est à seulement une semaine. Bien qu’Apple ne lancera peut-être pas de nouveau matériel lors de cet événement, qui doit commencer le 6 juin de cette année, comme chaque année, il annoncera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et quelle sera la stratégie de l’entreprise pour les logiciels à travers ses produits.

L’un des principaux points forts de cette année sera iOS 16, qui porte le nom de code Sydney. iOS va être une mise à jour majeure, ce qui signifie que le nouveau système d’exploitation sera plein de changements. Il est également probable qu’il y ait une refonte majeure, ce qui changerait considérablement l’apparence et la sensation d’utilisation du nouveau système d’exploitation. L’un des principaux changements cosmétiques va venir à l’écran de verrouillage.

Avec le nouvel iOS 16, Apple prévoit des améliorations majeures, notamment des fonds d’écran spéciaux et, plus important encore, des raccourcis nouveaux et retravaillés, ainsi que de nouveaux widgets d’écran de verrouillage.

Cette fois-ci, l’iPhone 14 peut obtenir un écran de verrouillage toujours activé, une fonctionnalité qu’Apple espérait introduire avec l’iPhone 13. Étant donné que le L’iPhone 14 sera livré avec un panneau OLED nouvellement développé et amélioréla mise en œuvre d’une fonctionnalité toujours active qui n’affecte pas la durée de vie de la batterie ne devrait pas être un défi pour Apple.

Cela devrait également permettre à l’iPhone 14 de baisser le taux de rafraîchissement du panneau, lorsque l’appareil est verrouillé, similaire à ce que Apple fait avec les nouvelles montres Apple.

Selon Mark Gruman, un célèbre leakster d’Apple, le mode toujours activé sera exclusif aux modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, nommés D73 et D74, si la fonctionnalité finit par faire la coupure dans le temps.

La L’iPhone 14 Pro comprendra une nouvelle caméra frontale et une découpe Face ID, une puce A16 et une caméra arrière de 48 mégapixels. Il y a aussi la possibilité d’envoyer des textes d’urgence sur les réseaux satellites.

L’application Santé ajoutera également de nouvelles fonctionnalités qui fonctionnent avec l’iPhone et l’Apple Watch. Apple apporte également des améliorations significatives à watchOS qui affectent le fonctionnement et la navigation au jour le jour.

Comme pour toute nouvelle annonce de matériel, tout nouveau matériel révélé à la WWDC sera probablement du côté Mac. La société avait pour objectif de lancer le prochain MacBook Air avec des puces M2 lors de la conférence.

