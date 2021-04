Les nouveaux iMacs sont colorés et ont le nouveau processeur d’Apple

Lors de son événement printanier, Apple a dévoilé les nouveaux Ordinateur de ligne Mac que de nombreux observateurs attendent depuis longtemps. Les appareils sont basés sur le même nouveau processeur M1 qui a révolutionné le monde des MacBook et MacBook Pro ces derniers mois.

Nouveau design, nouvelles couleurs

Profitant du nouveau processeur, le nouveau tout-en-un iMac présenté dans ces heures peut tout concentrer sur un nouveau design qui le rend extrêmement fin. Cet aspect, associé à une gamme de couleurs vives et colorées, rend le produit très unique d’un point de vue esthétique. L’utilisation des nouveaux processeurs permet non seulement de réduire le volume interne de 50%, mais aussi le bruit généré par les composants électriques et les ventilateurs à l’intérieur. Le processeur de 24,5 pouces est une unité de rétine ultra haute définition équipée de la technologie True Tone pour reproduire des couleurs précises dans n’importe quel environnement.

le webcam, avec des microphones directionnels et un capteur plus grand capable d’accueillir plus de lumière et donc des images plus définies même dans des conditions d’éclairage difficiles. La résolution reste à 1080p, mais selon l’entreprise, les améliorations de la qualité de l’image produite devraient être clairement visibles.

6 haut-parleurs et Dolby Atmos

Même le système audio a été amélioré: Apple l’appelle avec l’accent habituel comme «le meilleur jamais» sur un iMac, et se compose en fait de 6 haut-parleurs prenant en charge le système de lecture Dolby Atmos, avec des woofers qui maintiennent les vibrations au minimum et un tweeter pour chaque côté de le dispositif.

Le M1

La performance est liée à la nouvelle Processeur M1, qui était la vedette de la dernière présentation d’Apple liée au monde Mac. La puce représente un changement radical de direction par rapport aux processeurs Intel x86, et a déjà fait ses preuves au sein des ordinateurs portables du groupe ces derniers mois. Parmi les avantages, il y a aussi le fait qu’en partageant l’architecture sous-jacente avec les processeurs utilisés sur les iPhones, la compatibilité entre les applications des deux appareils est augmentée au point de pouvoir exécuter des applications conçues pour iOS, si les développeurs le prévoir.

Tous les extras et le prix

Le dos est équipé de 4 ports USB de type C, tandis que la puissance provient d’un bloc élancé qui contient également un port Ethernet pour transmettre le signal réseau à l’ordinateur à l’aide du cordon d’alimentation. Le clavier Clavier magique maintenant, il est livré avec un bouton emoji, un capteur Touch ID et de nouvelles couleurs pour correspondre aux appareils, comme c’est le cas avec la souris et le trackpad en option.

Le prix de départ pour les États-Unis est 1 299 €, tandis que pour connaître celui destiné à l’Italie, il faudra attendre encore un peu.

