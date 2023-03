Les nouveaux films du Seigneur des Anneaux vont « revitaliser » la franchise, selon Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery a en outre abordé le problème récemment annoncé le Seigneur des Anneaux films, avec le directeur financier de Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, révélant maintenant que les nouveaux épisodes de la franchise fantastique bien-aimée « revitaliseront » l’IP tentpole et seront publiés « au fil du temps ».





« David a fait une promesse, je cite sans guillemets, très tôt pour revitaliser une partie de cette propriété intellectuelle emblématique, et nous commençons à faire des progrès. C’est excitant de voir comment les gens entrent et sortent et comment la communauté créative saisit cette opportunité travailler avec nous. Cela va porter ses fruits, avec le temps.

S’exprimant lors d’un panel lors de la récente conférence des investisseurs de Morgan Stanley (via Variety), Wiedenfels a fait référence au PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, et à une promesse qu’il a faite de revigorer certains des projets de haut niveau que le studio a sous son égide, y compris Le Seigneur des Anneaux. Il semble certainement que les cinéastes aient déjà commencé à se manifester pour exprimer leur intérêt à apporter leur vision à la Terre du Milieu, et tandis que les détails de ce que le studio a prévu pour Le Seigneur des Anneaux restent un mystère à ce stade, Warner Bros. Discovery semble aller de l’avant avec impatience.

FILM VIDÉO DU JOUR

La nouvelle que Warner Bros. Discovery prévoit de nouveaux le Seigneur des Anneaux les films sont venus à la suite de l’accord pluriannuel conclu entre Warners Bros., New Line Cinema et Embracer Group.





Le Seigneur des Anneaux pourrait devenir une franchise Star Wars

Nouveau cinéma en ligne/Lucasfilm

Suite à l’annonce que Warner Bros. Discovery prévoit de nouveaux films et projets basés au sein de Le Seigneur des Anneaux franchise, il a depuis été rapporté que le studio espère suivre les traces de plusieurs grands studios et « fait maintenant le tour de ses wagons de plus en plus serrés autour de l’IP familière » alors qu’il se concentre sur des marques telles que DC et « espère faire de LOTR une star Franchise de type Wars.

Cela signifie probablement que Warner Bros. Discovery prévoit toute une série de films et autres retombées basés sur le monde de la Terre du Milieu, avec Guerres des étoiles bien sûr composé de trois trilogies, l’original, une préquelle et une suite, avec un assortiment de projets sur petit écran en cours de publication sur Disney + et développant la tradition d’une galaxie très, très lointaine.

Cela fait maintenant deux décennies que le réalisateur Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux trilogie est arrivée à sa conclusion épique en Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi. Chaque tranche a été acclamée par la critique, remportant finalement 17 Oscars sur 30 nominations au total. Alors que certains fans sont naturellement inquiets, il est peu probable que le studio envisage de refaire les goûts de La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours, et Le retour du roiet visera plutôt à créer des préquelles, des suites et des retombées centrées sur d’autres personnages moins connus alors qu’ils extraient chaque idée (et chaque centime) du monde richement détaillé de JRR Tolkien.

Que voudriez-vous que Warner Bros. Discovery fasse avec Le Seigneur des Anneaux la franchise?