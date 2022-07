Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung filtrés : voici les Galaxy Buds 2 Pro

in

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro préparent leur arrivée sur le marché. Pour le moment, nous avons le design complet.

Le catalogue d’écouteurs sans fil de Samsung est sur le point de recevoir un nouveau modèle destiné à régner. Sont les Samsung Galaxy Buds 2 Pro, dont on connaît déjà le design complet grâce à une fuite 91mobiles avec Evan Blass. Ce n’est pas la seule fuite que Samsung a subie cette semaine, car nous avons également appris à quoi ressembleront les futures Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro.

Nous revenons sur les Samsung Galaxy Buds 2 Pro pour vous dire qu’il semble que son style sera plus proche de celui des Samsung Galaxy Buds 2 que celui des Samsung Galaxy Buds Pro qu’ils remplacent sur le marché. De plus, il partage également avec les Galaxy Buds 2 certaines des tonalités dans lesquelles ils seront disponibles, telles que violette à laquelle nous sommes déjà habitués la firme sud-coréenne.

Ce sera le design du Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Les premières fuites sur les Samsung Galaxy Buds 2 Pro commencent, ce qui indique que son lancement se rapproche. Les prochains écouteurs sans fil de la marque seront similaires aux Galaxy Buds 2 et, selon les informations avancées de 91mobiles, Ils seront mis en vente en noir, blanc et violet. Pour le moment, nous ne savons pas s’ils seront également disponibles dans d’autres teintes, comme le vert menthe que nous avons déjà vu dans d’autres modèles.

La fuite en question consiste en trois images 3D qui nous montrent à quoi ressemblera le design de ces Galaxy Buds 2 Pro dans son intégralité. Il semble que, en ce qui concerne l’intérieur, ils auront une partie saillante pour un meilleur maintien à l’oreille. Dans cette zone où ils se retrouveront capteurs de proximité et les R et L qui nous indiquent de quel côté chaque écouteur va.

Lorsque cette partie incurvée se termine, les Galaxy Buds 2 Pro ont une zone plus droite où les broches se rencontrent pour recharger votre batterie. Sur la base des rendus 3D, ils choisiront également d’inclure coussinets plus épaistout en conservant l’utilisation de plusieurs microphones pour capturer l’audio et également pour la suppression active du bruit.

Il faut aussi parler du boitier de charge, qui n’a pas beaucoup de différences à première vue avec celui des Samsung Galaxy Buds 2. Il parait que ce sera un boîtier de taille compacte avec une petite lumière LED rendre compte de l’état de la charge et un port USB-C.

Il se murmure que ces Samsung Galaxy Buds 2 Pro aura une plus grande autonomie que celle de ses prédécesseurs, mais rien n’est confirmé. Il faudra attendre le Unpacked de Samsung pour le connaître et, bien sûr, ici nous serons prêts à vous dire toutes ses caractéristiques.

