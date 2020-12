Les nouveaux détails de Cléopâtre révèlent une forte connexion avec le monstre de Wonder Woman et Patty Jenkins

La réalisatrice Patty Jenkins et Gal Gadot unissent à nouveau leurs forces. Mais cette fois-ci, ils ne feront pas une nouvelle tranche du Wonder Woman la franchise. Au lieu de cela, Gadot produira et jouera dans un biopic basé sur la vie de la reine égyptienne Cléopâtre, dirigé par Jenkins. Les tentatives passées d’Hollywood pour raconter l’histoire de l’ancien monarque la dépeignent généralement comme une séductrice. Dans une interview avec Collider, Jenkins a révélé comment son point de vue Cléopâtre tentera de montrer la reine comme un chef formidable à part entière.

« Je pense que j’ai en fait l’habitude de regarder des personnages compliqués … [2003’s] Monstre, à qui vous pourriez raconter l’histoire, puis, puis, et ensuite. Mais la vérité est que lorsque vous entrez dans le point de vue de cette personne, cela devient une histoire intéressante d’une manière différente. Et j’espère que j’ai fait ça avec Wonder Woman ainsi que. Appliquant donc cette même approche à l’une des femmes les plus célèbres de l’histoire, Cléopâtre, la vérité est que la seule histoire que nous connaissons d’elle a été racontée par les Romains qui l’ont tuée et détestée. Et donc, une fois que nous avons vraiment commencé à regarder ce qui existe ailleurs à propos de Cléopâtre, vous voyez un leader incroyable et méchant. L’un des grands dirigeants égyptiens. «

Il semble Patty Jenkins veut montrer une vision plus tridimensionnelle de la vie et des réalisations de Cléopâtre que de se concentrer simplement sur sa beauté renommée ou sa relation avec Jules César. En plus d’être le dernier pharaon actif d’Égypte, Cléopâtre parlait de nombreuses langues, dirigeait une flotte lors de la bataille navale d’Actium et avait une influence durable sur la politique romaine et l’évolution occidentale de la démocratie. Selon Jenkins, son film explorera toutes les différentes facettes du règne de Cléopâtre qui ont été jusqu’à présent ignorées.

« Une fois que nous nous sommes vraiment mis dans les moindres détails, il y a une histoire assez incroyable là-bas qui est la même histoire, mais vous comprenez totalement différemment si vous changez un peu les choses là où vous les voyez. Donc je pense juste que c’est une histoire qu’elle mérite d’avoir racontée un jour à merveille. Gal développe ça depuis un moment et quand elle me l’a apporté, j’étais tellement excitée par ce que ça pourrait être. Et je pense qu’elle serait une Cléopâtre incroyable. «

Alors que Jenkins semble confiante dans la capacité de Gal Gadot à rendre justice au rôle de Cléopâtre, une certaine section d’Internet a pris les armes à propos de son casting. Gadot est israélien et certains critiques demandent que le rôle de Cléopâtre soit joué par une actrice égyptienne ou macédonienne à la place. Le bavardage en ligne concernant le problème est devenu si fort que Gadot a dû personnellement aborder la controverse et déclarer sa passion pour le rôle.

«Tout d’abord, si vous voulez être fidèle aux faits, Cléopâtre était macédonienne. Nous recherchions une actrice macédonienne qui pourrait correspondre à Cléopâtre. Elle n’était pas là et j’étais très passionnée par Cléopâtre. J’ai des amis de partout. le monde entier, qu’ils soient musulmans ou chrétiens ou catholiques ou athées ou bouddhistes, ou juifs bien sûr. Les gens sont des gens, et avec moi je veux célébrer l’héritage de Cléopâtre et honorer cette incroyable icône historique que j’admire tant. Vous Je sais, n’importe qui peut faire ce film et n’importe qui peut aller de l’avant et le faire. Je suis très passionné que je vais faire le mien aussi. «

