Les nouveaux cas de coronavirus en France continuent de baisser nettement

22 novembre

Le ministère français de la Santé a signalé 13157 nouveaux cas de coronavirus et 215 décès ce dimanche, un chiffre qui confirme la tendance à la baisse de la courbe de la deuxième vague d’infections, notamment en termes de décès, depuis passé de plus de 600 décès ces derniers jours à un peu plus de 250.

Concernant les infections, les 13157 nouveaux positifs (11829 par PCR et 1328 par test antigénique) sont loin des 17881 samedi ou des 60000 comptés au pic de la deuxième vague, début novembre .

Au total, la France cumule 2 140 208 cas confirmés et 48 732 décès. Le bulletin comprend également 13 585 hospitalisations pour COVID-19 au cours des sept derniers jours et 2 069 admissions aux unités de soins intensifs.

Il y a 4 039 flambées qui font l’objet d’enquêtes et 100 départements sont dans une «situation de grande vulnérabilité» en raison du taux élevé d’infections.

Ce dimanche, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a spéculé sur la possibilité du caractère obligatoire du vaccin actuellement en développement. « La question se posera quand on connaîtra les propriétés des vaccins », a-t-il expliqué dans une interview au Journal Du Dimanche.

