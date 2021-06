Les nouveautés de Cecotec sont … machines à laver et matelas : la firme valencienne fait le grand saut vers le gros électroménager

Journée importante aujourd’hui pour Cecotec. La firme valencienne, qui ne pariait jusqu’à présent que sur le petit électroménager (robots aspirateurs, robots de cuisine, aspirateurs…), fait enfin le grand saut vers le gros électroménager avec le lancement de ses premières machines à laver. 23 rondelles, en fait. Il n’y a rien.

Non seulement cela, mais l’entreprise s’est également plongée dans les articles ménagers avec le lancement de la gamme de matelas Flow et sa nouvelle gamme d’ustensiles de cuisine, tels que des casseroles et des casseroles. Selon l’entreprise, ils souhaitent lancer jusqu’à 200 produits dans cette gamme et ce que nous avons vu aujourd’hui n’est qu’un échantillon.

Des aspirateurs aux matelas et j’en jette parce que c’est mon tour

Boléro Lavage & Séchage 10700.

Sans aucun doute, le plus marquant de tout ce que Cecotec a présenté aujourd’hui est son saut vers le gros électroménager avec le Gamme Boléro. Il existe 23 laveuses de différentes gammes de prix et fonctions et parmi lesquelles on trouve une laveuse-sécheuse, la Bolero Wash & Dry 10700 Inverter. Le catalogue de produits est composé de cinq gammes (700, 600, 400, 200 et 100), chacun plus basique. Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir les différences entre eux :

Comparaison des machines à laver (I).

Comparaison des machines à laver (II)

Les principales caractéristiques des différentes gammes sont que le Bolero 700 est un lave-linge séchant, le Bolero 600 a un nettoyage à la vapeur, le Bolero 400 a HygienePro (la machine à laver se nettoie tout seul), le Bolero 200 a un programme appelé « My Favorite » (qui est personnalisable). Les Bolero 100 sont les plus basiques.

Tous partagent certaines spécifications, telles que la tambour hexagonal (appelé DiamondCare). Selon Cecotec, cette finition facilite le nettoyage et le glissement des vêtements, ce qui devrait se traduire par un lavage plus soigneux et plus doux.

Les capacités de charge varient entre six et 12 kilos et le moteur des machines à laver est le Onduleur Plus, c’est un moteur brushless qui « réduit les frottements » et donc les vibrations et le bruit. Selon Cecotec, le principal avantage de cette technologie réside dans les économies d’énergie, qui, selon eux, sont de 33 % à chaque lavage.

Concernant les prix, le chiffre dépend de la gamme. Pour donner quelques exemples : le Bolero Wash & Dry 10700 coûte 549,90 euros. le Bolero DressCode 9600 439,90 euros, le Bolero DressCode 8200 389,90 euros et le Bolero DressCode 8000 319,90 euros. Ils seront bientôt disponibles.

Après avoir vu les machines à laver, passons aux matelas. Ceux-ci appartiennent au Série de flux qui, à son tour, sera composé de différentes gammes qui comprendront matelas à ressorts et à mémoire de forme à des prix abordables. Pour le moment ils n’ont pas de date de sortie, mais on peut se faire une idée des prix.

L’un des modèles les plus abordables est le Flow Foamessence 2000, un matelas multicouche de 21 centimètres avec une âme haute résistance pour 139 euros. Dans la partie médiane, nous avons le Flow Hybridspring Fresh 6000, un matelas hybride multicouche de 30 centimètres à âme haute résistance, MovingSpring, Fresh et SlikySoft + à 399 euros. Enfin, pour 499 euros on a le Flow Viscoluxe Frais & Propre 7900, qui est un matelas multicouche hybride de 28 centimètres avec un noyau à haute résistance qui s’adapte à notre forme.

La troisième ligne de produits curieux est Cecotec Polka. Qui sont? Des ustensiles de cuisine, tels que des casseroles et des casseroles, mais aussi des ustensiles tels que des louches, des écumoires, etc. C’est l’un des grands efforts de Cecotec, au point qu’ils assurent qu’ils vont lancer 200 produits dans cette catégorie. Il n’y a pas de prix ni de date de sortie, pour l’instant.

Et nous terminons ainsi les petits appareils électroménagers, qui ont également eu une certaine importance lors de la présentation. D’une part, Cecotec a présenté le Rockstar 1500, un aspirateur à main avec fonction récurage, 90 minutes d’autonomie et flexible. Il coûtera 289 euros.

Ils ont également lancé le Centre de repassage Fast & Furious 9040 Absolute (189,90 euros), qui ont un design différent dans lequel la plaque est placée verticalement ; nouveaux déshumidificateurs 10, 16 et 20 litres ; les Mambo La Havane, une robot de cuisine avec deux cruches, un écran tactile de sept pouces et une application mobile (489,90 euros, un cuiseur à riz appelé Rizfusion (35,90 euros) et un four à air qui peut faire office de four classique (186,90 euros).