Les notes d’expérience des Oscars augmentent par rapport au niveau record de l’année dernière

La 94e cérémonie des Oscars a vu une augmentation du nombre de téléspectateurs après avoir chuté à un niveau record en 2021, mais l’émission restera comme la deuxième cérémonie des Oscars la moins regardée de l’histoire. Selon les cotes d’écoute nationales rapides de Nielsen, la diffusion télévisée des Oscars dimanche soir sur ABC a attiré 15,36 millions de téléspectateurs et une cote de 3,2 chez les adultes âgés de 18 à 49 ans. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation de 56% par rapport aux 9,85 millions de téléspectateurs lugubres de l’année dernière, la spirale descendante des Oscars se poursuit. Cependant, il s’agit encore de chiffres précoces et non ajustés, et le nombre de téléspectateurs final pourrait changer après la prise en compte de tous les facteurs tels que le streaming. Mais il est peu probable que cela fasse une grande différence.

En 2019, l’audience des Oscars a atteint 29,1 millions, et en 2014, l’émission a été regardée par près de 44 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Ellen DeGeneres était l’hôte à l’époque, et Sandra Bullock-vedette La gravité a été le grand gagnant (7 prix). Pour améliorer les notes en baisse, l’Académie a apporté plusieurs changements radicaux au fil des ans, comme essayer une cérémonie sans hôte en 2019.

Cette année, une catégorie honorifique (le fan-favorite des Oscars) a été créée, permettant au grand public de voter pour ses films préférés. Les critiques ont fait valoir que ce n’était qu’un stratagème pour attirer plus d’attention sur le spectacle et accueillir des films commerciaux comme Spider-Man : Pas de retour à la maison. Mais comme l’ont démontré les cotes d’écoute, le déménagement n’a pas apporté beaucoup d’aide. De plus, Zack Snyder Armée des morts a remporté le prix préféré des fans, avec Spider-Man : Pas de retour à la maison se classant quatrième derrière Cendrillon et Minamata.





Si changer les hôtes, apaiser les fans et nommer des sorties en streaming et des blockbusters ne pouvait pas aider à susciter l’intérêt pour l’émission, il ne reste plus grand-chose à faire pour l’Académie. Et après les nombreux incidents gênants qui se sont produits cette fois, l’Académie pourrait avoir la tâche difficile d’augmenter les chiffres d’audience l’année prochaine.

Des victoires triomphales d’Ariana DeBose, Troy Kotsur et Jane Campion – qui n’est devenue que la troisième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur – à une altercation choquante entre Will Smith et Chris Rock, la 94e cérémonie des Oscars a présenté plusieurs premières, certaines méritant d’être célébrées et certains valent la peine d’être oubliés.

Denis Villeneuve Dune était le grand gagnant cette fois-ci, remportant six prix, dont la meilleure photographie pour Greig Fraser et la meilleure musique originale pour Hans Zimmer. Mais Dune a également gagné dans quatre autres catégories techniques, qui ont été coupées de la diffusion en direct par l’Académie. Étonnamment, le spectacle a duré plus longtemps que prévu. Favori de Sundance CODA a remporté l’Oscar du meilleur film, avec Troy Kotsur remportant le prix du meilleur acteur dans un second rôle, devenant ainsi le premier acteur sourd à remporter un Oscar.





Mais l’événement n’a pas été sans controverse, qui comprenait le moment gênant d’Amy Schumer avec Kirsten Dunst alors qu’elle poussait en plaisantant Le pouvoir du chien actrice hors de sa chaise. Mais le plus grand moment de la soirée, et peut-être dans l’histoire des Oscars ou de toute autre cérémonie de remise de prix, a été Will Smith marchant dans les coulisses, giflant Chris Rock et criant des grossièretés à la télévision en direct sur les blagues désagréables du comédien sur l’apparence de la femme de Smith. Jada Pinkett Smith souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque une perte de cheveux rapide, et Chris Rock a plaisanté en disant qu’il avait hâte de voir Jada dans GI Jeanne 2. Mais Will Smith n’a pas pris la blague à la légère.

Alors que Smith et Rock seraient à nouveau en bons termes, l’Académie a assuré qu’elle ne laisserait pas le Jour de l’indépendance décroché si facilement. Will Smith, Jada Smith et Chris Rock n’ont pas encore publié de déclaration sur l’incident.









