Les notes des joueurs de FIFA 22 révélées et Messi toujours en tête de la ligue alors que Ronaldo obtient un point

EA Sports a révélé les 22 meilleurs joueurs de FIFA 22 (voyez ce qu’ils ont fait là-bas?) Selon les notes des joueurs de cette année. Toutes les statistiques du jeu sont basées sur The Ratings Collective, qui est un réseau de dépistage de football, mais il ne fait aucun doute que les classements susciteront de nombreuses discussions, comme chaque année.

Alors, qui est en haut de la pile ? Eh bien, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que Lionel Messi est toujours considéré comme le meilleur des meilleurs, avec la note globale la plus élevée de 93. Robert Lewandowski est juste derrière lui à 92, et Cristiano Ronaldo arrive en troisième avec 91 – mais le Le retour de la signature de Manchester United est au même niveau que De Bruyne, Mbappé, Neymar et Oblak en termes de notation réelle. En effet, Ronaldo a en fait obtenu un point global par rapport à son incarnation de FIFA 21. Il ne rajeunit pas !

Ailleurs, Virgil van Dijk de Liverpool est toujours le défenseur le mieux noté du jeu, et un énorme Sept les gardiens de but font la coupe, y compris Neuer, Ter Stegen, Donnarumma, Alisson, Courtois, Ederson et Oblak susmentionné.

Quoi qu’il en soit, voici le top 22 dans son intégralité:

Messi (PSG) – 93 Lewandowski (Bayern Munich) – 92 Ronaldo (Manchester United) – 91 De Bruyne (Manchester City) – 91 Mbappé (PSG) – 91 Neymar (PSG) – 91 Oblak (Atletico Madrid) – 91 Kane (Tottenham Hotspur) – 90 Kanté (Chelsea) – 90 Neuer (Bayern Munich) – 90 Ter Stegen (Barcelone) – 90 Salah (Liverpool) – 89 Donnarumma (PSG) – 89 Benzema (Real Madrid) – 89 van Dijk (Liverpool) – 89 Kimmich (Bayern Munich) – 89 Fils (Tottenham Hotspur) – 89 Alisson (Liverpool) – 89 Courtois (Real Madrid) – 89 Casemiro (Real Madrid) – 89 Ederson (Manchester City) – 89 Mané (Liverpool) – 89

Êtes-vous d’accord avec ces évaluations? EA Sports a-t-il laissé de côté quelqu’un d’évident? Vérifiez votre statistique de rythme très importante dans la section commentaires ci-dessous.