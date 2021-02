Les notes des jeux FAU-G tombent à 3,5 étoiles alors que les fans de PUBG bombardent les critiques sur PlayStore

01 févr.2021 17:58:09 IST

NCore Games, basé à Bengaluru, qui a récemment lancé l’alternative indienne à PUBG Mobile appelé FAU-G a commencé à voir une baisse de ses notes. Le jeu a été lancé le 26 janvier et avait initialement reçu environ 4,5 étoiles, mais depuis lors, le jeu a commencé à subir une baisse des notes et se situe actuellement à 3,5 étoiles. Dans un premier temps, au cours de la première semaine du lancement, FAU-G avait dépassé les cinq millions de téléchargements et est devenu l’une des meilleures applications de jeu sur le PlayStore.

Selon certains avis d’utilisateurs disponibles sur PlayStore, le jeu a reçu des commentaires comme «exceptionnel» avec «de superbes graphismes», mais d’autres critiques racontent une histoire complètement différente. Selon certains rapports des médias, les utilisateurs mobiles de PUBG ont attribué une note d’une étoile à FAU-G sur Google Play Store quelque chose qui est appelé «bombardement d’examen» dans le monde Internet.

Habituellement, les émissions et les jeux sont des critiques bombardées en raison d’un certain problème mais avec FAU-G le problème principal est PUBG Mobile et les problèmes de perspective avec le jeu.

Alors que Vishal Gondal, le fondateur de nCore Games a déclaré que FAU-G n’a rien à voir avec PUBG Mobile et les deux ne devraient pas être comparés, mais il semble que les fans de PUBG ne sont tout simplement pas satisfaits du jeu.

Les bombardements de revue se trouvent être une chose courante sur les marchés du jeu plus développés et FAU-G se trouve être les premiers jeux indiens qui ont été victimes d’un attentat à la bombe. Les rapports suggèrent que l’entreprise travaille avec Google pour résoudre le problème.

Auparavant, Google avait aidé Bytedance à se débarrasser d’une critique d’une étoile pour son application populaire Tik-Tok jusqu’à ce qu’elle soit disponible en France, donc compte tenu de la même logique, nous pourrions probablement voir Google intervenir et aider le jeu FAU-G basé en France. app.

Avec PUBG Mobile France ne faisant pas son chemin de si tôt, FAU-G pourrait être la seule autre alternative locale proposée pour combler le vide.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂